The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

ຊື່THE

ອັນດັບNo.711

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)22.31%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ103,351,614.45941459

ການສະໜອງສູງສຸດ326,120,291

ການສະຫນອງທັງຫມົດ253,162,568.87612066

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3169%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.10318040169636,2024-11-27

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.07220387483514598,2023-10-18

Blockchain ສາທາລະນະBSC

