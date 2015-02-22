SYS

Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

ຊື່SYS

ອັນດັບNo.630

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.36%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ817,779,548.8367378

ການສະໜອງສູງສຸດ

ການສະຫນອງທັງຫມົດ817,779,548.8367378

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.3084718542375575,2022-01-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000199166999664158,2015-02-22

Blockchain ສາທາລະນະSYS

ແນະນຳSyscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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