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ຊື່SMX

ອັນດັບNo.4605

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ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000667375582576052,2025-04-13

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳSnapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).

ຂະແໜງການ

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