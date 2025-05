RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

ຊື່RUNE

ອັນດັບNo.103

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)35.75%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ351,471,357

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ425,567,109

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2020-04-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.038 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ21.26140054,2021-05-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00793864363964,2019-09-27

Blockchain ສາທາລະນະRUNE

