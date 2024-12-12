PEPU

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ຊື່PEPU

ອັນດັບNo.1042

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ6,551,963,972

ການສະໜອງສູງສຸດ8,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ8,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8189%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.06857589003869376,2024-12-12

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000128578748210313,2025-05-28

Blockchain ສາທາລະນະETH

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