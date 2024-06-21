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ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)9.96%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ189,333,162.2035985

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ996,823,436.7113861

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1893%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.8456270288694265,2024-06-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.11227200049845892,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະBSC

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ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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