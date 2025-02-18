LAYER

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

ຊື່LAYER

ອັນດັບNo.254

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)24.34%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ210,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.3956620412069185,2025-05-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.598790433477182,2025-02-18

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳSolayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
LAYER/USDT
Solayer
----
--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (LAYER)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
LAYER/USDT
Solayer
--
--‎--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (LAYER)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ຂໍ້ມູນ
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
network_iconເຄືອຂ່າຍຜິດປົກກະຕິ
ສາຍ 1
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
Loading...