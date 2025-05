JOE

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

ຊື່JOE

ອັນດັບNo.457

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3,03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ398 139 433

ການສະໜອງສູງສຸດ500 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ464 573 155

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7962%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.023656309431687,2021-11-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.1287903897936862,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະAVAX_CCHAIN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.