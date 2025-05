GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

ຊື່GMX

ອັນດັບNo.273

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)121.65%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ10,158,040.90566512

ການສະໜອງສູງສຸດ13,250,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,158,040.90566512

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7666%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ90.88797255032739,2023-04-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ9.628528383979246,2025-04-06

Blockchain ສາທາລະນະARB

