GEOD

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

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ການສະໜອງສູງສຸດ0

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ແນະນຳGEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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