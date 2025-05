FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

ຊື່FTN

ອັນດັບNo.201

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)12.29%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ436,261,513

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ880,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4362%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.446184769499139,2025-05-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.3849164880140255,2023-01-20

Blockchain ສາທາລະນະFTN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

