CWEB

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

ຊື່CWEB

ອັນດັບNo.1050

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,381,575,523.392839

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ7,606,600,316.36441

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.2291046336121001,2021-12-30

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.002591508009333228,2024-08-31

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳCoinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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