BENQI

BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

ຊື່BENQI

ອັນດັບNo.521

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ6,811,231,389

ການສະໜອງສູງສຸດ7,200,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ7,200,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.946%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.40805462,2021-08-24

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-08-19

Blockchain ສາທາລະນະAVAX_CCHAIN

ແນະນຳBENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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