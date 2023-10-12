BANANA

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ3.983.012,90788956

ການສະໜອງສູງສຸດ10.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ8.453.397,74463985

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3983%

ວັນທີອອກ--

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ78.69544217538915,2024-07-20

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Blockchain ສາທາລະນະETH

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