AERO

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

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ອັນດັບNo.122

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ827,481,529.3625456

ການສະໜອງສູງສຸດ

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,639,198,175.4216464

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00642369156521956,2023-12-14

Blockchain ສາທາລະນະBASE

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ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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