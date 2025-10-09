Vision (VSN) 토크노믹스의 장기적인 가치, 지속가능성, 잠재력을 분석하는 데 필수적입니다.

새로운 토큰이 얼마나 빨리 도입되는지를 반영하며, 희소성과 장기적인 가격 변동에 영향을 줍니다.

현재 가격 × 최대 공급량으로 계산되며, 모든 토큰이 유통되는 경우 총 시가총액을 예상합니다.

VSN 토큰의 총 수량에 대한 상한입니다.

현재 시중에 거래되고 있는 토큰 및 대중이 보유한 토큰량입니다.

생성되었거나 생성될 VSN 토큰의 최대 개수입니다.

이러한 지표가 트레이더에게 중요한 이유는 무엇입니까?

높은 유통량 = 유동성이 더 높습니다.

제한된 최대 공급량 + 낮은 인플레이션 = 장기적인 가격 상승 가능성.

투명한 토큰 분배 = 프로젝트에 대한 신뢰도를 높이고 중앙 집중식 제어의 위험을 낮춥니다.

높은 FDV 및 현재 시가총액이 낮은 경우 = 고평가 신호일 수 있습니다.

이제 VSN의 토크노믹스를 이해하셨으니, VSN 토큰의 실시간 가격을 살펴보세요!