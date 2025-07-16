모듈형 블록체인이란 무엇인가요?





블록체인 산업이 지속적으로 발전함에 따라 단일 블록체인이 수억 또는 수십억 명의 사용자와 마주하게 되면 서비스 용량이 제한되고 솔루션이 상대적으로 복잡해집니다. 업계 전문가들은 샤딩과 레이어2와 같은 솔루션을 연이어 제안했습니다. 이러한 솔루션은 점차 모듈형 블록체인으로 발전해 왔습니다.









모듈형 블록체인은 블록체인이 직면한 확장성 문제를 해결하는 새로운 아키텍처 설계 솔루션입니다.





모듈형 블록체인의 핵심 개념은 블록체인 시스템을 각각 특정 기능을 가진 독립적인 모듈 또는 구성 요소로 분해하여 비교적 독립적으로 개발, 테스트, 배포 및 업그레이드할 수 있도록 하는 것입니다. 현재 모듈형 블록체인은 주로 실행 레이어, 결제 레이어, 합의 레이어, 데이터 가용성 레이어 등 네 가지 부분으로 구성됩니다.





이전의 블록체인 설계는 모든 것을 내부에서 처리하는 것을 목표로 했지만, 모듈형 블록체인은 다양한 블록체인 기능을 독립적인 모듈로 나누고 각 모듈이 특정 기능을 담당합니다. 쉽게 설명하자면, 모듈형 블록체인은 레고 블록과 같아서 서로 다른 블록을 선택하여 궁극적으로 원하는 블록체인 시스템을 구성할 수 있습니다.













모듈형 블록체인은 여러 레이어에 서로 다른 기능을 분산시킵니다. 이러한 설계는 체인의 확장성을 향상시킬 뿐만 아니라 전체 처리량을 증가시켜 블록체인이 증가하는 수요를 충족하기 위해 더 많은 트랜잭션과 데이터를 처리할 수 있게 합니다.









모듈형 블록체인은 개발자가 다양한 디앱 현장의 요구사항을 충족하기 위해 기능 모듈을 유연하게 선택하고 결합할 수 있는 기능을 제공합니다. 개발자는 특정 요구사항에 따라 매우 유연한 블록체인 시스템을 설계할 수 있으며, 이를 유지, 관리, 업그레이드할 수 있습니다. 이러한 유연성은 블록체인의 성능, 안정성, 사용자 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.









모듈식 개발을 통해 개발자는 새로운 블록체인 시스템을 빠르게 구축하고 필요에 따라 확장 및 업그레이드할 수 있습니다. 개발자는 자신의 요구 사항에 맞는 기능 모듈을 선택함으로써 개발 시간과 복잡성을 줄여 개발 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이렇게 간소화된 개발 프로세스는 블록체인 기술의 보급과 채택을 가속화하는 데 도움이 됩니다.













과거의 통합 블록체인 시스템과 비교했을 때 모듈형 블록체인을 구축하는 데는 더 많은 어려움이 따릅니다. 이러한 복잡성은 사용자와 개발자의 학습 난이도를 증가시켜 애플리케이션의 채택과 개발 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.









이더리움이나 비트코인과 같은 통합 네트워크와 달리 모듈형 네트워크의 실제 테스트는 제한적입니다. 성숙한 체인은 광범위한 테스트와 검증을 거쳤지만, 모듈형 네트워크가 트래픽이 많은 실제 환경에 원활하게 적응할 수 있을지에 대한 의구심은 여전히 남아 있습니다.









모듈형 블록체인 개발은 아직 초기 단계에 있습니다. 모듈형 네트워크에 대한 시장의 상당한 관심에도 불구하고, 이러한 네트워크는 현재 성숙한 네트워크에 필요한 광범위한 실제 테스트와 검증이 부족합니다. 모듈형 블록체인은 아직 개발 초기 단계에 있으며, 장기적인 안정성과 효과는 아직 불확실합니다.













셀레스티아(Celestia)는 최초의 모듈형 블록체인 네트워크로, 거래 기록을 저장하고 데이터 가용성을 제공하는 네트워크 역할을 합니다. 모듈형 아키텍처를 채택한 셀레스티아는 개발자가 특정 필요에 따라 다양한 기능 모듈을 선택하고 결합하여 블록체인 솔루션을 맞춤화할 수 있도록 합니다.









옴니(Omni) 네트워크는 이더리움 상호운용성 인프라로, Op, Arb, zkS, Stark와 같은 롤업 네트워크에 상호운용성을 제공하도록 설계되었습니다. 이는 이더리움의 모든 롤업 네트워크와 모듈식 애플리케이션의 핵심 인프라 역할을 하며, 원활하고 안전한 크로스 롤업 사용자 경험을 가능하게 합니다. 옴니는 안전하고 효율적이며 전 세계적으로 호환되는 프레임워크를 제공하여 이더리움을 사용자와 개발자를 위한 단일 통합 운영체제로 선보입니다.









알트레이어(AltLayer)는 옵티미스틱 롤업을 기반으로 구축된 임시 확장 레이어로, 이더리움, 솔라나, 폴카닷, 코스모스, 심지어 아비트럼과 옵티미즘과 같은 레이어1 및 레이어2 솔루션과도 연결할 수 있는 임시 확장 레이어입니다.





알트레이어는 여러 체인과 가상머신(VM)을 지원하며, 기본적으로 EVM과 WASM을 지원합니다. 따라서 AltLayer는 단일 레이어1 또는 레이어2 솔루션에 국한되지 않고 모든 EVM 및 WASM 호환 체인을 위한 모듈식 플러그형 확장 솔루션으로 사용됩니다.









다이멘션(Dymension)은 사용자 인터페이스 역할을 하는 모듈형 블록체인 롤앱으로 유명합니다. 이러한 롤앱은 게임부터 탈중앙 금융 및 NFT 시장에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 다이멘션의 핵심은 서버 백엔드와 유사한 다이멘션 허브이며, 네트워크 작업을 조정하고 롤앱 쿼리를 관리하며 시스템 전반의 일관성을 유지하는 역할을 담당합니다.









맨틀(Mantle) 네트워크는 이더리움 메인넷 처리량을 향상하고 비용을 절감하기 위해 모듈식 아키텍처를 사용해 최적의 롤업과 고급 데이터 가용성을 결합한 레이어2 확장 솔루션입니다.









