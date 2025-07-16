MEXC DEX+ 자주하는 질문

1. 이체 관련 FAQ (입출금) 1.1 CEX와 DEX+ 간 이체에 수수료가 발생하나요? 네, 발생합니다. MEXC 거래소(CEX)와 DEX+ 간 자산 이체에는 온체인 상의 확인, 기록 및 트랜잭션 패키징이 필요합니다. 사용자는 네트워크 혼잡도, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라지는 해당 네트워크 수수료를 지불해야 합니다. 1.2 CEX와 DEX+ 간1. 이체 관련 FAQ (입출금) 1.1 CEX와 DEX+ 간 이체에 수수료가 발생하나요? 네, 발생합니다. MEXC 거래소(CEX)와 DEX+ 간 자산 이체에는 온체인 상의 확인, 기록 및 트랜잭션 패키징이 필요합니다. 사용자는 네트워크 혼잡도, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라지는 해당 네트워크 수수료를 지불해야 합니다. 1.2 CEX와 DEX+ 간
1. 이체 관련 FAQ (입출금)


1.1 CEX와 DEX+ 간 이체에 수수료가 발생하나요?

네, 발생합니다. MEXC 거래소(CEX)와 DEX+ 간 자산 이체에는 온체인 상의 확인, 기록 및 트랜잭션 패키징이 필요합니다. 사용자는 네트워크 혼잡도, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라지는 해당 네트워크 수수료를 지불해야 합니다.

1.2 CEX와 DEX+ 간 이체에 한도가 있나요?

이체 한도는 없습니다. 다만 CEX에서 DEX+로 이체할 때는 CEX의 최소 출금 금액을 충족해야 합니다.

1.3 온체인 자산과 DEX+ 계정 자산이 일치하지 않는 이유는 무엇인가요?

자산 페이지에서는 0.1 USDT 미만의 자산은 필터링됩니다.
또한 온체인 파싱 문제로 인해 일부 토큰에는 이체 기록이나 상세한 자금 정보가 표시되지 않을 수 있지만, 이는 주소의 실제 잔액에는 영향을 미치지 않습니다. 두 경우 모두 실제 잔액에는 영향을 미치지 않으며, 주문 판매 인터페이스에서 사용 가능한 수량을 확인하고 토큰을 거래할 수 있습니다.

1.4 외부 소스에서 지원되지 않는 토큰을 입금하면 어떻게 되나요?

현재 지원되지 않는 토큰의 반환이나 입금 처리는 지원하지 않습니다. 자산 손실을 방지하기 위해 DEX+에서 지원하는 메인넷 토큰만 입금하는 것이 좋습니다.

2. 거래 관련 FAQ


2.1 현물과 DEX+에서 동일한 토큰의 가격이 다른 이유는 무엇인가요?

현물과 DEX+는 서로 다른 시장 데이터를 사용합니다. 현물 가격은 거래소의 사용자 주문에서 비롯되며 시장 깊이를 반영하는 반면, DEX+ 가격은 온체인 유동성 풀을 기반으로 합니다. 이로 인해 두 시장 간 가격 차이가 발생할 수 있습니다.

2.2 주문이 실패한 이유는 무엇인가요? 주문 실패에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 일반적인 사유는 다음과 같습니다:

허니팟(Honeypot) 토큰은 매도할 수 없습니다: 페이지에 허니팟 토큰에 대한 경고 문구가 추가되었습니다. 거래 시 주의하시기 바랍니다.
유동성 부족: 유동성 풀 출금 또는 이와 유사한 행동으로 인해 유동성이 부족해져 거래가 불가능할 수 있습니다. MEXC는 현재 더 많은 유동성 풀을 통합하기 위해 노력하고 있습니다.
가스비 부족: 트랜잭션 수수료를 충당할 수 있도록 계정에 충분한 메인넷 토큰을 보관하시기 바랍니다.

2.3 페이지에 표시된 예상 수수료만큼 메인넷 토큰을 보유하고 있었는데도 주문이 실패한 이유는 무엇인가요?

가스비 지불을 위해 여분의 메인넷 토큰을 DEX+ 주소로 이체하는 것이 좋습니다. 잔고가 예상 수수료에 근접했음에도 부족한 것으로 판단되는 이유는 다음과 같습니다:
  • 블록체인 혼잡: 더 빠른 처리를 위한 경쟁으로 인해 네트워크 사용량이 많을 때 수수료가 상승합니다.
  • 가스비 변동성: 이더리움 및 BNB 체인과 같은 일부 블록체인의 가스비는 급격하게 변동합니다.
  • 복잡한 트랜잭션: 유동성이 낮은 토큰이나 다수의 스마트 컨트랙트를 포함한 거래는 계산량이 많아 더 높은 수수료가 필요합니다.
  • 여러 상호 작용: 여러 단계(예: 토큰 승인, 유동성 풀 상호 작용)가 필요한 거래는 단계별로 추가 수수료가 발생합니다.

2.4 TP/SL 또는 지정가 주문에서 체결 가격이 주문 가격과 크게 차이 나는 이유는 무엇인가요?

TP/SL 주문은 트리거 가격이 도달하면 시스템이 현재 시장가 가격으로 거래를 매칭합니다. 변동성이 큰 시장에서는 주문 가격과 체결 가격 사이에 상당한 차이가 발생할 수 있습니다. 거래 전에 주의하시기 바랍니다.

2.5 DEX+ 수수료율은 어떻게 되나요?

현재 DEX+는 거래당 1%의 수수료를 부과하며, 이는 거래 건별로 정산됩니다. 수수료는 메인넷 토큰으로 지급됩니다. 수수료 계산식은 다음과 같습니다: 거래 금액 × 수수료율.

2.6 DEX+에서 거래할 때 발생하는 수수료에는 어떤 것들이 있나요?

가스비: 거래 계산 및 블록 패키징을 위해 블록체인(예: 이더리움, BNB 체인)의 채굴자/검증자에게 지불됩니다.
거래 수수료: 현재 DEX+에서는 거래당 1%가 부과됩니다.
프론트런 방지(Anti-front-running) 수수료: 봇의 샌드위치 공격을 방지하기 위해 일부 거래가 프라이빗 풀로 제출되며, 이로 인해 거래 속도에 영향이 있을 수 있습니다.
매수/매도 세금: 프로젝트가 유동성 유지(예: 풀 스테이킹) 또는 덤핑 방지를 위해 세금을 부과합니다.
기타 온체인 수수료: 계정 생성 수수료, 승인 수수료 등.

2.7 보유 자산 전부를 주문에 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?

가스비 설정에 따라, 거래가 성공적으로 진행될 수 있도록 일부 메인넷 토큰이 예약되어 있습니다. 주소에 남아 있는 예약 수수료를 제외한 모든 자산을 출금할 수 있습니다.

3. 토큰 정보 관련 FAQ


3.1 토큰의 안전성은 어떻게 확인하나요?

MEXC DEX+는 보안 경고를 포함한 토큰 정보를 제공합니다. 토큰 거래 페이지에서 캔들스틱 아이콘을 클릭하세요. 캔들스틱 차트 페이지의 시장 섹션 아래에서 토큰의 안전 등급을 확인할 수 있습니다. 또한 컨트랙트 감사 페이지에서 더 자세한 정보를 확인하여 거래 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있습니다.


3.2 상세 토큰 정보를 어떻게 확인하나요?

DEX+ 거래 페이지에서 캔들스틱 아이콘을 클릭한 후 정보를 선택하여 현재 거래 중인 토큰의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.


3.3 토큰 정보를 통해 토큰의 잠재력과 리스크는 어떻게 평가하나요?

토큰을 평가하기 전에, 사용자는 먼저 다음과 같은 기본 질문들을 스스로에게 던져야 합니다:
  • 해당 토큰은 충분한 유동성을 보유하고 있는가?
  • 대중에게 널리 알려졌으며 자주 언급되고 있는가?
  • 인플루언서나 다수의 사용자에 의해 공유되는 등 어느 정도의 트래픽(노출)을 가지고 있는가?

4. 기타 FAQ


4.1 DEX+ 계정의 개인 키를 내보낼 수 있나요?

현재 DEX+ 계정 개인 키를 내보내는 기능은 지원되지 않습니다. 플랫폼은 키 분실로 인한 자산 손실을 방지하기 위해 개인 키 보관 모델을 사용합니다.

4.2 DEX+는 어떤 주문 유형을 지원하나요?

DEX+는 현재 시장가 주문, 지정가 주문, 빠른 매수/매도, 고급 지정가 주문, 자동 매도(TP/SL) 등 다양한 주문 유형을 지원합니다. 사용자는 자신의 필요에 가장 적합한 주문 유형을 선택할 수 있습니다.

4.3 DEX+는 토큰 상장 신청을 지원하나요?

아쉽게도 현재 수동 토큰 상장은 지원되지 않습니다. 다만, 해당 토큰의 네트워크가 DEX+에서 지원되며, DEX+가 해당 토큰의 유동성 풀을 통합한 경우에는 자동으로 거래가 지원됩니다.

4.4 DEX+ 거래 리스크 안내

DEX+는 탈중앙화 거래 서비스만 제공합니다. 어떠한 수익 보장이나 원금 보전, 수익 반환을 보장하지 않습니다. 모든 거래 결정은 사용자 본인의 책임 하에 이루어집니다. 거래 전 반드시 본인의 리스크 감수 수준을 신중히 판단하고, 상품 구조 및 관련 리스크를 충분히 이해한 후 이용해 주시기 바랍니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

