MEXC DEX+ 자주하는 질문









네, 발생합니다. MEXC 거래소(CEX)와 DEX+ 간 자산 이체에는 온체인 상의 확인, 기록 및 트랜잭션 패키징이 필요합니다. 사용자는 네트워크 혼잡도, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라지는 해당 네트워크 수수료를 지불해야 합니다.





이체 한도는 없습니다. 다만 CEX에서 DEX+로 이체할 때는 CEX의 최소 출금 금액을 충족해야 합니다.





자산 페이지에서는 0.1 USDT 미만의 자산은 필터링됩니다.

또한 온체인 파싱 문제로 인해 일부 토큰에는 이체 기록이나 상세한 자금 정보가 표시되지 않을 수 있지만, 이는 주소의 실제 잔액에는 영향을 미치지 않습니다. 두 경우 모두 실제 잔액에는 영향을 미치지 않으며, 주문 판매 인터페이스에서 사용 가능한 수량을 확인하고 토큰을 거래할 수 있습니다.





현재 지원되지 않는 토큰의 반환이나 입금 처리는 지원하지 않습니다. 자산 손실을 방지하기 위해 DEX+에서 지원하는 메인넷 토큰만 입금하는 것이 좋습니다.









현물과 DEX+는 서로 다른 시장 데이터를 사용합니다. 현물 가격은 거래소의 사용자 주문에서 비롯되며 시장 깊이를 반영하는 반면, DEX+ 가격은 온체인 유동성 풀을 기반으로 합니다. 이로 인해 두 시장 간 가격 차이가 발생할 수 있습니다.





허니팟(Honeypot) 토큰 은 매도할 수 없습니다: 페이지에 허니팟 토큰에 대한 경고 문구가 추가되었습니다. 거래 시 주의하시기 바랍니다.

유동성 부족: 유동성 풀 출금 또는 이와 유사한 행동으로 인해 유동성이 부족해져 거래가 불가능할 수 있습니다. MEXC는 현재 더 많은 유동성 풀을 통합하기 위해 노력하고 있습니다.

가스비 부족: 트랜잭션 수수료를 충당할 수 있도록 계정에 충분한 메인넷 토큰을 보관하시기 바랍니다.





가스비 지불을 위해 여분의 메인넷 토큰을 DEX+ 주소로 이체하는 것이 좋습니다. 잔고가 예상 수수료에 근접했음에도 부족한 것으로 판단되는 이유는 다음과 같습니다:

블록체인 혼잡: 더 빠른 처리를 위한 경쟁으로 인해 네트워크 사용량이 많을 때 수수료가 상승합니다.

가스비 변동성: 이더리움 및 BNB 체인과 같은 일부 블록체인의 가스비는 급격하게 변동합니다.

복잡한 트랜잭션: 유동성이 낮은 토큰이나 다수의 스마트 컨트랙트를 포함한 거래는 계산량이 많아 더 높은 수수료가 필요합니다.

여러 상호 작용: 여러 단계(예: 토큰 승인, 유동성 풀 상호 작용)가 필요한 거래는 단계별로 추가 수수료가 발생합니다.





TP/SL 주문은 트리거 가격이 도달하면 시스템이 현재 시장가 가격으로 거래를 매칭합니다. 변동성이 큰 시장에서는 주문 가격과 체결 가격 사이에 상당한 차이가 발생할 수 있습니다. 거래 전에 주의하시기 바랍니다.





현재 DEX+는 거래당 1%의 수수료를 부과하며, 이는 거래 건별로 정산됩니다. 수수료는 메인넷 토큰으로 지급됩니다. 수수료 계산식은 다음과 같습니다: 거래 금액 × 수수료율.





가스비: 거래 계산 및 블록 패키징을 위해 블록체인(예: 이더리움, BNB 체인)의 채굴자/검증자에게 지불됩니다.

거래 수수료: 현재 DEX+에서는 거래당 1%가 부과됩니다.

프론트런 방지(Anti-front-running) 수수료: 봇의 샌드위치 공격을 방지하기 위해 일부 거래가 프라이빗 풀로 제출되며, 이로 인해 거래 속도에 영향이 있을 수 있습니다.

매수/매도 세금: 프로젝트가 유동성 유지(예: 풀 스테이킹) 또는 덤핑 방지를 위해 세금을 부과합니다.

기타 온체인 수수료: 계정 생성 수수료, 승인 수수료 등.





가스비 설정에 따라, 거래가 성공적으로 진행될 수 있도록 일부 메인넷 토큰이 예약되어 있습니다. 주소에 남아 있는 예약 수수료를 제외한 모든 자산을 출금할 수 있습니다.









MEXC DEX+는 보안 경고를 포함한 토큰 정보를 제공합니다. 토큰 거래 페이지에서 캔들스틱 아이콘을 클릭하세요. 캔들스틱 차트 페이지의 시장 섹션 아래에서 토큰의 안전 등급을 확인할 수 있습니다. 또한 컨트랙트 감사 페이지에서 더 자세한 정보를 확인하여 거래 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있습니다.









DEX+ 거래 페이지에서 캔들스틱 아이콘을 클릭한 후 정보를 선택하여 현재 거래 중인 토큰의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.









토큰을 평가하기 전에, 사용자는 먼저 다음과 같은 기본 질문들을 스스로에게 던져야 합니다:

해당 토큰은 충분한 유동성을 보유하고 있는가?

대중에게 널리 알려졌으며 자주 언급되고 있는가?

인플루언서나 다수의 사용자에 의해 공유되는 등 어느 정도의 트래픽(노출)을 가지고 있는가?









현재 DEX+ 계정 개인 키를 내보내는 기능은 지원되지 않습니다. 플랫폼은 키 분실로 인한 자산 손실을 방지하기 위해 개인 키 보관 모델을 사용합니다.





DEX+는 현재 시장가 주문, 지정가 주문, 빠른 매수/매도, 고급 지정가 주문, 자동 매도(TP/SL) 등 다양한 주문 유형을 지원합니다. 사용자는 자신의 필요에 가장 적합한 주문 유형을 선택할 수 있습니다.





아쉽게도 현재 수동 토큰 상장은 지원되지 않습니다. 다만, 해당 토큰의 네트워크가 DEX+에서 지원되며, DEX+가 해당 토큰의 유동성 풀을 통합한 경우에는 자동으로 거래가 지원됩니다.





DEX+는 탈중앙화 거래 서비스만 제공합니다. 어떠한 수익 보장이나 원금 보전, 수익 반환을 보장하지 않습니다. 모든 거래 결정은 사용자 본인의 책임 하에 이루어집니다. 거래 전 반드시 본인의 리스크 감수 수준을 신중히 판단하고, 상품 구조 및 관련 리스크를 충분히 이해한 후 이용해 주시기 바랍니다.



