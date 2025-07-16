지정가 주문에 TP/SL 기능을 사용하는 방법

현물 지정가 주문은 MEXC 현물 거래 시장에서 특정 수량의 자산을 특정 가격 또는 더 나은 가격으로 매수 또는 매도하는 주문 유형입니다. SL(스탑로스) 및 TP(수익 실현) 지정가를 설정하는 것은 그러한 주문을 할 때 두 가지 가격 트리거 조건을 동시에 설정하는 것을 의미합니다. 이러한 조건은 특정 이익에 도달하거나 과도한 손실을 방지할 때 해당 거래 작업의 자동 실행을 보장합니다.









지정가 주문 TP/SL 기능은 지정가 주문(즉, 특정 가격에 매수 또는 매도)을 할 때 TP 가격 및/또는 SL 가격을 동시에 설정하는 기능입니다. 이 두 가격은 미리 설정된 수준으로, 해당 가격에 도달하면 거래 시스템이 자동으로 특정 작업을 실행하도록 트리거하는 데 사용됩니다.













지정가 주문의 TP/SL 기능은 지정가 매수 주문이 완전히 체결된 후에만 실행될 수 있습니다.





지정가 주문 시 매도 주문에 대한 TP/SL 기능을 동시에 설정할 수 있습니다.





TP/SL 기능에서는 하나의 매도 주문만 발동되며, 나머지 하나의 매도 주문은 취소됩니다.









지정가 주문의 TP/SL 기능은 지정가 매도 주문이 완전히 체결된 후에만 실행될 수 있습니다.





지정가 주문 시 매수 주문에 대한 TP/SL 기능을 동시에 설정할 수 있습니다.





TP/SL 기능에서는 하나의 매수 주문만 발동되며, 나머지 하나의 매수 주문은 취소됩니다.









MX 토큰의 현재 가격이 2.75 USDT/MX이고 더 낮은 가격으로 매수하려는 경우 매수하려는 MX 수량과 함께 지정가 주문의 매수 가격을 2 USDT/MX로 설정합니다. 또한 MX 토큰이 3.5 USDT/MX까지 상승할 것으로 예상한다면 이 가격대에 지정가를 설정하고 수익을 얻으시길 바랍니다.











