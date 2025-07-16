1. 서브 계정이란? MEXC 계정에서 일상적인 거래 활동을 지원하기 위해 여러 개의 서브 계정을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 현물 거래에는 하나의 서브 계정를, 선물 거래에는 다른 서브 계정를 사용할 수 있습니다. MEXC는 두 가지 유형의 서브 계정을 제공합니다. 한 유형은 로그인 권한이 없으며 API와 함께 사용해야 합니다. 이체 및 거래 정보 등1. 서브 계정이란? MEXC 계정에서 일상적인 거래 활동을 지원하기 위해 여러 개의 서브 계정을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 현물 거래에는 하나의 서브 계정를, 선물 거래에는 다른 서브 계정를 사용할 수 있습니다. MEXC는 두 가지 유형의 서브 계정을 제공합니다. 한 유형은 로그인 권한이 없으며 API와 함께 사용해야 합니다. 이체 및 거래 정보 등
서브 계정 관리 방법

2025년 7월 16일
1. 서브 계정이란?


MEXC 계정에서 일상적인 거래 활동을 지원하기 위해 여러 개의 서브 계정을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 현물 거래에는 하나의 서브 계정를, 선물 거래에는 다른 서브 계정를 사용할 수 있습니다.

MEXC는 두 가지 유형의 서브 계정을 제공합니다. 한 유형은 로그인 권한이 없으며 API와 함께 사용해야 합니다. 이체 및 거래 정보 등 이 유형의 서브 계정에 대한 정보를 보려면 MEXC 계정에서 서브 계정 세부 정보를 확인해야 합니다.

다른 유형은 이메일 주소를 사용하여 로그인하는 데 사용할 수 있는 서브 계정입니다. 이 서브 계정의 정보는 MEXC 계정에서 볼 수 있을 뿐만 아니라 웹사이트를 통해 서브 계정에 별도로 로그인하여 정보를 확인할 수도 있습니다. 이 유형의 서브 계정은 앱을 통한 로그인에는 사용할 수 없습니다.

2. 서브 계정 생성 방법


MEXC 공식 웹사이트를 방문하여 계정에 로그인합니다. 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭하고 [서브 계정 관리]를 선택합니다.


[서브 계정 생성하기]를 클릭하면 두 가지 서브 계정 유형이 표시됩니다. 로그인 권한이 없는 첫 번째 유형의 서브 계정을 선택한 후 [다음 단계]를 클릭합니다.


사용자 아이디를 입력하고 [다음 단계]를 클릭합니다. 그런 다음 보안 인증을 완료하면 서브 계정이 성공적으로 생성됩니다.



이메일 인증이 필요한 두 번째 유형의 서브 계정을 선택한 경우 이메일 주소, 로그인 비밀번호, 비밀번호 확인, 이메일 인증 코드를 입력한 후 [다음 단계]을 클릭합니다. 그런 다음 보안 인증을 완료하면 서브 계정이 생성됩니다.



3. 서브 계정 관리


서브 계정 관리 페이지에는 5개의 섹션이 있습니다: 계정 관리, API, 자산 관리, 이체 기록, 로그인 기록입니다.

3.1 계정 관리


서브 계정 관리 페이지의 "계정 관리"에서 관리할 계정 오른쪽에 있는 [...]를 클릭합니다.

로그인 권한이 없는 첫 번째 유형의 서브 계정의 경우 [동결] 또는 [선물거래 활성화] 작업을 수행할 수 있습니다.

이메일 인증이 필요한 두 번째 유형의 서브 계정의 경우 [동결], [비밀번호 변경], [이메일 주소 변경] 또는 [선물거래 활성화] 작업을 수행할 수 있습니다.

선물 기능이 활성화되면 ⊗ 기호가 Ⓥ로 변경됩니다.


3.2 API


[API 생성]을 클릭하고 서브 계정를 선택한 후 원하는 현물 및 선물 정보 옵션을 선택합니다. 메모를 입력하고 [생성]을 클릭합니다. 그런 다음 보안 인증을 완료하면 API가 생성됩니다.


MEXC에서 많은 인터페이스는 API 키를 통한 액세스가 필요합니다. 위와 같이 API 키를 생성하는 과정에서 현물 및 선물 거래에 대한 API 권한이 모두 체크되었습니다.

생성에 성공하면 액세스 키(비밀 키)가 생성됩니다. 액세스 키를 안전하게 보관하고 다른 사람과 공유하지 마시기 바랍니다. 액세스 키가 유출된 경우 즉시 키를 삭제하고 별도로 새 키를 생성하시기 바랍니다.


3.3 자산 관리


이체]를 클릭하면 MEXC 계정과 서브 계정 간에 자산을 이체할 수 있습니다. 서브 계정 간에도 자산을 이체할 수 있습니다. 이체 기록은 이체 내역에 표시됩니다.

정보]를 클릭하면 해당 서브 계정의 자산을 볼 수 있습니다.


3.4 로그인 기록


두 번째 유형의 서브 계정은 이메일 주소와 비밀번호를 사용하여 웹사이트에서 로그인하는 데 사용할 수 있습니다. 서브 계정에 직접 로그인할 경우, 로그인 기록은 MEXC 계정에서 확인할 수 있습니다. 서브 계정 관리에서 [로그인 기록]을 선택하면 각 로그인에 대한 이메일 주소, IP, 위치를 확인할 수 있습니다.


서브 계정을 사용하면 거래 전략의 독립성을 보장할 수 있습니다. 여러 서브 계정을 통해 다양한 트레이딩 전략을 동시에 테스트하여 각 전략의 효과를 보다 정확하게 추적할 수 있습니다.


