현물 포지션 관리 방법





포지션 관리는 거래자가 잘 알고 있어야 할 개념으로, 이는 총 가처분 자금 중 일정 비율로 다양한 종류의 암호화폐에 자금을 할당하는 것을 말합니다. 예를 들어, 총 10,000 USDT가 있고 그 중 3,000 USDT는 BTC에, 3,000 USDT는 ETH에, 2,000 USDT는 MX에, 2,000 USDT는 USDT에 할당한 경우, 포지션은 총 10,000 USDT이며 30%는 BTC, ETH 30%, MX 20%, USDT 20%입니다.





위의 내용은 단순한 예시일 뿐이며, 시장에 진입하기 전에 포지션 수량, 거래 규모, 리스크 예상 및 나가는 조건과 같은 더 많은 요소를 고려해야 합니다. 리스크를 최소화하기 위해서는 포지션 관리에 대한 준비와 거래 계획 수립이 필수적입니다.









① 포지션 관리를 잘하면 리스크를 줄일 수 있습니다.





투자 과정에서는 올바른 포지션 관리가 중요합니다. 포지션 관리는 포지션 할당과 규모를 결정합니다. 포지션의 규모와 할당은 투자의 리스크와 수익에 직접적인 영향을 미칩니다. 올바른 포지션 규모와 적절한 포지션 할당을 통해 리스크를 줄일 수 있습니다. 반대로, 적절하지 않은 포지션 규모와 단일 포지션 할당은 리스크를 높일 수 있습니다.





② 감정적 개입을 배제할 수 있습니다.





포지션 관리 계획을 미리 수립하고 이에 따라 행동하면 감정적 개입을 배제할 수 있습니다. 암호화폐 시장은 변동성이 매우 높으며 숙련된 거래자들은 종종 뉴스를 이용하여 이슈를 만들고 상당한 시장 변동을 유발하는 경우가 많습니다. 이럴 때 감정에 따라 거래를 한다면 손실이 날 수 있습니다. 그러나 사전에 수립된 포지션 관리 계획을 따르면 감정적인 거래로 인한 손실을 효과적으로 피할 수 있습니다.









뛰어난 포지션 관리 기법은 투자자가 리스크를 통제하고 투자 수익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 몇 가지 실용적인 포지션 관리 팁입니다.





①시장 상황에 따라 포지션 규모를 조정하세요.





현재 시장 동향을 합리적으로 평가해야 합니다. 대부분의 암호화폐가 상승한다면 시장은 '상승장'에 있을 수 있으며, 포지션 규모를 적절하게 늘릴 수 있습니다. 대부분의 시장이 하락하고 있다면 '하락장'에 진입한 것일 수 있으므로 포지션 규모를 줄일 수 있습니다. 하지만 포지션 할당을 관리해야 하며, 모든 자금을 단일 투자 대상에 할당하는 것을 피해야 합니다.





②적절한 투자 대상을 선택하고 이에 따라 포지션을 할당하세요.





암호화폐는 시가총액에 따라 대형주, 중형주, 소형주로 분류할 수 있습니다. 대형주에 해당하는 암호화폐의 총 시가총액은 100억 달러를 초과하고, 중형주에 해당하는 암호화폐의 총 시가총액은 10억~100억 달러, 소형주 암호화폐의 총 시가총액은 10억 달러 미만입니다. 일반적으로 대형주에 해당하는 암호화폐는 변동성이 낮고, 중형주에 해당하는 암호화폐는 중간에 속하며, 소형주에 해당하는 암호화폐는 변동성이 높은 경향이 있습니다. 일반적으로 변동성이 높을수록 잠재적 수익 및 리스크도 커집니다. 다양한 암호화폐의 특성에 따라 포지션을 합리적으로 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 대형주 암호화폐에 60%, 중형주 암호화폐에 30%, 소형주 암호화폐에 10%를 할당할 수 있습니다.





개인마다 리스크 허용 범위가 다르기 때문에 리스크 허용 범위를 결정하세요. 공격적인 사람들은 보수적인 사람들에 비해 더 큰 리스크 감수 능력을 갖고 있으며 더 많은 거래 손실을 감수할 의향이 있습니다. 일반적으로 숙련된 거래자는 현물 거래에서 손실을 2%와 같은 특정 비율로 제한하는 것을 목표로 합니다. 이는 단일 현물 거래로 인한 총 손실이 총 자본금의 2%를 초과해서는 안 된다는 것을 의미합니다.









위에서 언급한 세 가지 핵심 요소를 결정하고 나면 포지션 관리 계획을 수립해야 합니다. 구체적으로는 다음과 같은 단계가 포함됩니다. ① 포지션 규모 및 투자 대상 ② 다양한 투자 대상에 대한 각 포지션의 구체적인 규모 ③ 진입 조건 ④ 리스크 관리와 관련된 스탑로스 설정 ⑤ 포지션 추가 또는 축소 조건 ⑥ 완전히 나오는 조건.



