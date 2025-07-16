현물 포지션 관리 방법

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다
요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써
요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: "애플 vs
디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만
암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도
암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는
에어드랍과 포인트 기반 보상 시스템은 암호화폐 시장이 급성장하는 가운데 프로젝트 팀이 사용자를 유치하고 토큰을 배포하는 핵심 도구로 자리 잡았습니다. 일부 사용자는 초기 수익을 확보하기 위해 공식 상장 전에 에어드랍된 토큰이나 포인트를 판매하기도 합니다. 반면, 프로젝트의 미래를 낙관하는 투자자는 더 낮은 가격에 조기에 매수하려고 할 수 있습니다. 이러한
1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경