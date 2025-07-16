MEXC에서 TxID를 찾는 방법









트랜잭션 해시 또는 트랜잭션 ID라고도 하는 TxID는 블록체인에 확인되고 추가된 각 트랜잭션의 고유 문자열로, 블록체인의 모든 트랜잭션에 대한 식별자 역할을 합니다. 체인에서 완료된 모든 입금 또는 출금은 고유한 해시를 생성합니다.





TxID를 사용하면 자산 입금 또는 출금의 이체 과정과 거래 상태 등의 정보를 조회할 수 있습니다.









출금 기록을 예로 들어보겠습니다. 입금 TxID는 같은 방법으로 찾을 수 있으므로 여기서는 생략하겠습니다.









MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 상단 탐색 모음에서 [자산]을 클릭한 다음 [거래 내역]을 클릭하여 해당 페이지로 들어갑니다. [출금 기록]을 클릭하고 확인하려는 출금 기록을 선택한 후 [더보기]를 클릭합니다.









이미지에 표시된 이더리움 출금 기록을 예로 들어 [더보기]를 클릭하면 '출금 내역' 페이지가 열리며, 여기서 하단의 TxID 기록을 확인할 수 있습니다.





블록체인의 상태 정보를 직접 확인하려면 TxID 옆의 체인 링크 기호 [🔗]를 클릭하면 출금 네트워크에 해당하는 블록체인 탐색기에 바로 접속할 수 있습니다.





TxID를 복사하려면 TxID 옆의 복사 기호 [❑]를 클릭하면 됩니다. "성공적으로 복사되었습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 복사한 TxID를 사용해야 하는 곳에 붙여넣으면 됩니다.













MEXC 앱을 열고 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 탭한 후 [거래 내역]을 선택하고 [입금/출금]을 탭합니다. 그런 다음 "자금 내역"에서 [출금 기록]을 탭하고, 확인하려는 출금 기록을 선택한 후 [완료 >]를 탭합니다.





이미지에 표시된 이더리움 출금 기록을 예로 들어 [완료 >]를 탭하면 "출금 세부 사항" 페이지가 열리며, 하단에서 TxID 기록을 확인할 수 있습니다.





블록체인의 상태 정보를 직접 확인하려면 하단의 [블록체인 탐색기]를 클릭하여 출금 네트워크에 해당하는 블록체인 탐색기에 바로 접속할 수 있습니다.





TxID를 복사하고 싶으면 TxID 옆의 복사 기호 [❑]를 클릭하면 됩니다. '성공적으로 복사되었습니다. 악의적인 변조를 방지하기 위해 붙여넣을 때 확인하시기 바랍니다."라는 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 복사한 TxID를 사용해야 하는 곳에 붙여넣으면 됩니다.









블록체인 노드의 확인을 거쳐야만 해당 블록으로 자산을 전송할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 현재 네트워크가 혼잡한 경우, 자산을 입금하거나 출금하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 입금 또는 전송에 시간이 오래 걸리는 경우, 해당 블록체인 탐색기를 사용해 TxID를 기준으로 상태를 조회하고 자산 상황을 확인할 수 있습니다.





MEXC 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 미입금 출금이 진행 중이고 블록 컨펌이 완료된 것으로 표시되는 경우, 출금 TxID를 복사하여 입금 플랫폼의 고객 서비스에 문의하여 상담할 수 있습니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.