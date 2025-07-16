입출금 내역을 내보내는 방법





MEXC를 사용할 때 일부 사용자는 MEXC 계정에서 개인 입출금 내역을 내보내기 해야 합니다. 이번 글에서는 입출금 내역을 내보내는 방법에 대해 자세히 설명해드리겠습니다.









웹사이트의 현물 계정 명세서 페이지와 입출금 내역 페이지에서 입출금 내역을 내보낼 수 있습니다.









MEXC 공식 웹사이트를 열고 계정에 로그인합니다. 상단 우측 탐색 바에서 [자산] 하단의 [현물]을 클릭합니다.









현물 페이지 우측에서 [현물 명세서]를 클릭합니다.









현물 명세서 페이지에서 [입금/출금/송금]을 선택한 후 우측에 있는 [내보내기] 버튼을 클릭합니다.









[거래 유형] 섹션에서 [입금/출금/송금]을 선택합니다. 네 가지 데이터 범위 "전부", "입금/출금", "수수료", "자금 송금됨" 중에서 선택할 수 있습니다. 내보내려는 데이터 범위를 선택합니다.





내보내기할 내역의 "암호화폐", "방향", "시간"을 설정합니다. "파일 암호화하기" 체크 여부를 선택한 후 [생성하기]를 클릭하면 입출금 내역을 내보낼 수 있습니다.









현물 계정 명세서를 내보낼 수 있는 횟수에는 월별 제한이 있다는 점에 유의하세요. 구체적인 한도는 해당 페이지를 참조하세요. 필요에 따라 내보내기 작업을 적절히 분배하여 자주 내보내지 않도록 하시기 바랍니다. 많은 양의 현물 계정 내역을 내보내야 하는 경우 파일 충돌을 방지하기 위해 데이터를 여러 번에 걸쳐 내보내세요.





또한, [거래 내역] 페이지로 이동하여 "입금 기록" 또는 "출금 기록"을 선택한 다음 [내보내기]를 클릭할 수도 있습니다.









'유형' 섹션에는 세 가지 데이터 범위가 있습니다: 입금, 출금, 기타입니다. 내보내려는 데이터 범위를 선택합니다.





내보내기할 지갑 내역의 "시간"을 설정하고 "파일 암호화하기" 및 "생성 후 이메일로 자동 전송" 체크 여부를 선택합니다. "파일 비밀번호 설정"과 파일을 받을 "이메일"을 설정할 수 있습니다(기본값은 계정에 연결된 이메일입니다). [생성하기]를 클릭하면 입출금 내역을 내보낼 수 있습니다.









마찬가지로 거래 내역을 내보낼 수 있는 월별 횟수에도 제한이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 구체적인 한도는 해당 페이지를 참조하세요. 필요에 따라 내보내기 작업을 적절히 분배하여 자주 내보내지 않도록 하시기 바랍니다. 많은 양의 내역을 내보내야 하는 경우 파일 충돌을 방지하기 위해 데이터를 여러 번에 걸쳐 내보내세요.









MEXC 앱을 열고 계정에 로그인합니다. 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 탭하고 [거래 내역]을 선택한 다음 [입금/출금]을 탭합니다.









현물 내역 페이지에서 '자금 내역'을 선택한 다음 우측 상단의 내보내기 버튼을 탭합니다. 거래 내역 내보내기 페이지에서 [+ 새로 내보내기]를 클릭합니다.





"내역 유형"에는 입금 기록, 출금 기록, 기타 내역 옵션이 있습니다. 내보내려는 데이터 범위를 선택합니다.





거래 내역 내보내기를 위한 "기간"을 설정하고 "파일 암호화하기" 및 "생성되면 이메일 보내기" 체크 여부를 선택합니다. [생성]을 탭하여 입출금 내역을 내보냅니다.









거래 내역을 내보낼 수 있는 횟수에는 월별 제한이 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 구체적인 한도는 해당 페이지를 참조하세요. 필요에 따라 내보내기 작업을 적절히 분배하여 자주 내보내지 않도록 하시기 바랍니다. 많은 양의 내역을 내보내야 하는 경우 파일 충돌을 방지하기 위해 여러 번에 걸쳐 데이터를 내보내세요.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.