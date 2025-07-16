MEXC 플랫폼에 암호화폐를 입금하는 방법(웹사이트)





다른 지갑이나 플랫폼에 암호화폐를 보유하고 있는 경우, 이를 MEXC 플랫폼으로 전송하여 거래할 수 있습니다.









1 단계: 브라우저를 열고 오른쪽 상단의 [로그인]을 클릭해 공식 MEXC 웹사이트에 로그인합니다. 로그인 후 오른쪽 상단의 [자산]을 클릭하고 [현물]를 선택합니다.









2 단계: 오른쪽의 [입금]을 클릭합니다.









3 단계: 입금할 암호화폐와 네트워크를 선택한 다음 [주소를 생성하려면 클릭 하세요.]을 클릭합니다. ERC20 네트워크를 사용해 MX 토큰을 입금하는 경우를 예로 들어보겠습니다. MEXC 입금 주소를 복사하여 출금 플랫폼에 붙여넣습니다.





선택한 네트워크가 출금 플랫폼에서 선택한 네트워크와 일치하는지 확인하세요. 잘못된 네트워크를 선택하면 자금이 손실될 수 있으며 복구할 수 없습니다.





네트워크마다 거래 수수료가 다릅니다. 출금 수수료가 낮은 네트워크를 선택할 수 있습니다.









EOS와 같은 특정 네트워크의 경우 입금할 때 주소와 함께 메모를 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 주소를 확인할 수 없습니다.









메타마스크 지갑을 예로 들어 MX 토큰을 MEXC 플랫폼으로 출금하는 방법을 보여드리겠습니다.





4 단계: 메타마스크 지갑에서 [보내기]를 선택합니다.









복사한 입금 주소를 메타마스크의 출금 주소 필드에 붙여넣고, 입금 주소와 동일한 네트워크를 선택해야 합니다.









5 단계: 출금하고자 하는 금액을 입력하고 [다음]을 클릭합니다.









MX 토큰 출금 금액을 검토하고, 현재 네트워크 거래 수수료를 확인하고, 모든 정보가 정확한지 확인한 다음 [확인]을 클릭하여 MEXC 플랫폼으로 출금을 완료합니다. 출금된 자금은 곧 MEXC 계정에 입금됩니다.







