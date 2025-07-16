소액 자산을 MX로 교환하는 방법









MEXC는 사용자의 거래 요구를 충족하기 위해 [소액 자산 교환] 기능을 출시했습니다. 교환 규칙에 따라 사용자는 소액 자산을 MX로 교환할 수 있습니다.





교환 규칙:





해당 기능은 24시간마다 최대 10회까지 사용할 수 있습니다.

매번 최대 99개의 서로 다른 자산을 전환할 수 있으며, 각 자산의 가치는 5 USDT 미만이어야 합니다. 한 번 전환할 수 있는 최대 금액은 50 USDT입니다.

최근 12시간 동안 시세변동률이 300.00%를 초과하는 자산 및 입출금으로 인해 상장폐지 또는 중단된 자산은 지원되지 않습니다.

현재 이 기능은 USDT/USDC/ETH/BTC/USDP 거래 페어만 지원합니다.

선택한 거래 페어에 USDT가 포함되지 않고 USDC/ETH/BTC/USDP가 포함된 경우, 해당 USDT 가격을 기준으로 평가 및 교환됩니다.

소액 자산을 MX로 교환할 때 0.2%의 수수료율이 있습니다.





































































































고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



