MEXC에서 블록 검증 횟수를 확인하는 방법













간단히 말해서 디지털 통화가 거래될 때 거래 데이터는 "블록"이라고 하는 "데이터 블록"으로 패키징됩니다. 이 블록이 메인 체인에 제출되면 트랜잭션이 사전에 검증됩니다. 이 검증 과정을 "블록 검증"이라고 합니다.









블록이 메인 체인에 제출될 때마다 트랜잭션 데이터가 한 번 검증됩니다. 블록 검증 횟수는 트랜잭션 데이터가 검증된 횟수를 의미합니다.





우리는 디지털 통화 거래 데이터를 포함하는 블록이 이전 블록의 정보를 상속한다는 것을 알고 있습니다. 따라서 검증된 각 블록도 이전 블록의 정보를 상속하고, 후속 블록도 이전 블록의 내용을 상속해야 합니다. 일반적으로 블록 1 이후의 다음 블록은 블록 2, 블록 3 등으로 불립니다. 전체 검증 과정을 "블록 검증"이라고 하며, 검증된 블록의 수를 "블록 검증 횟수"라고 합니다. 모든 블록이 검증되어야 트랜잭션이 완료될 수 있습니다. 일반적으로 "블록 검증 횟수"가 높을수록 데이터 변조 가능성이 줄어들고 데이터 보안 수준이 높아집니다.









특정 암호화폐 입금에 대한 블록 검증 횟수를 확인하려면 공식 웹사이트 홈페이지에서 다음 단계에 따라 진행해주세요.





























ERC20 네트워크에서 USDT를 입금하거나 이체하려면 검증에 96개의 블록, 즉 96개의 네트워크 검증이 필요합니다.

















































오른쪽 이미지에서 해당 블록 검증(여기서는 '네트워크 확인'으로 표시됨) 횟수를 확인할 수 있습니다.





