zkSync Era 네트워크에서 입금 진행 상황을 확인하는 방법









zkSync는 Matter Labs 팀이 출시한 레이어 2 확장 솔루션으로, 영지식(zero-knowledge) 증명을 기반으로 한 롤업(Rollup) 기술을 사용하여 이더리움 네트워크의 확장성을 향상시킵니다.





현재 zkSync는 zkSync Lite와 zkSync Era라는 두 개의 체인에서 작동합니다. zkSync Lite는 2020년 6월 15일 이더리움 메인넷에서 출시되어 약 300TPS(초당 트랜잭션)의 처리량을 달성했지만 EVM(Ethereum Virtual Machine)과 호환되지 않습니다. 2023년 3월 24일에 출시된 zkSync Era는 스마트 계약 기능을 지원하고 20,000TPS 이상의 처리량을 달성합니다. 일반적으로 zkSync 네트워크를 언급할 때 zkSync Era를 지칭합니다.













실행 지연은 zkSync Era의 고유한 메커니즘으로, L2 블록이 L1에 제출된 후 실행 및 최종화되기 전에 시간 잠금이 적용되는 것을 의미합니다. 처음에는 지연 시간이 24시간이며, 시스템이 성숙해짐에 따라 이 시간은 완전히 사라질 때까지 점차 줄어들 것입니다. 실행 지연은 표준 zkSync ETH 및 ERC20 크로스 체인 브리지뿐만 아니라 다른 팀에서 구축한 모든 맞춤형 크로스 체인 브리지에도 영향을 미칩니다.





실행 지연 메커니즘으로 인해 MEXC 플랫폼에서 zkSync Era 네트워크를 사용하여 입금하는 경우, 온체인 입금 확인에 23시간이 소요된다는 팝업 알림이 뜨게 됩니다.













네트워크의 전반적인 보안을 보장하기 위해, 실행 지연 메커니즘은 zkSync 팀이 블록에 포함된 트랜잭션을 최종 트랜잭션으로 만들기 전에 충분한 시간을 가지고 이를 검증할 수 있도록 합니다. 이렇게 하면 해커가 취약점을 빠르게 악용할 수 있는 상황을 방지할 수 있습니다. 해커가 zkSync 네트워크에 영향을 미치는 심각한 문제를 발견하고 zkSync를 실행하는 서버를 성공적으로 손상시키더라도 zkSync 팀은 취약성을 감지하고 조사를 수행하며 네트워크를 동결하기 위한 거버넌스 프로토콜을 시작하는 데 충분한 시간을 갖게 됩니다.













이 글에서는 ZK 토큰 입금을 예시로 들어 입금 진행 상황과 상태를 조회에 중점을 둡니다.





zkSync Era 공식 웹사이트 탐색기( https://explorer.zksync.io/ )를 열고 출금 주소를 복사하여 검색창에 붙여넣은 후 검색 아이콘[🔍]을 클릭하면 출금 주소 상세 정보 페이지로 이동됩니다.









출금 주소 페이지를 아래로 스크롤하여 해당 주소와 관련된 모든 거래 작업을 확인하세요.





시간순으로 나열된 첫 번째 거래는 방금 시작한 입금입니다. 해당 거래 해시를 클릭하면 이 거래의 상세 정보 페이지에 접속할 수 있습니다.









거래 해시 상세 정보 페이지에서 입금 상태(Status)를 확인할 수 있습니다. "처리됨(Processed)"은 zkSync Era 네트워크에서 처리되었음을 의미하고, "전송 대기 중(Sending)"은 이더리움 네트워크에서 전송이 대기 중임을 나타냅니다.





"전송 대기 중(Sending)" 작업 외에도 입금 전 "검증(Validating)" 및 "실행(Executing)" 단계를 거쳐야 합니다. 앞서 언급했듯이 실행 지연 메커니즘으로 인해 L1에 제출된 모든 L2 블록이 실행되어 최종적으로 완료되기 전에 시간 잠금이 발생합니다.





거래 해시 상세 페이지의 "전송 완료된 토큰(Tokens Transferred)" 내역에서 출금 주소, 입금 주소, 토큰 수량이 정확한지 확인할 수 있습니다.









입금이 성공하면 해당 거래 해시 상세 정보 페이지의 입금 상태가 "처리됨(Processed)" 및 "실행됨(Executed)"으로 변경되어, zkSync Era 네트워크에서 처리되고 이더리움 네트워크에서 실행되었음을 나타냅니다.









면책 조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참조 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.