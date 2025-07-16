자산 손익 확인 방법





현물/선물 자산의 손익(PNL)은 모든 거래자의 주요 관심사입니다. MEXC에서는 손익 분석 기능을 사용하여 개별 자산의 손익 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다. 자세한 확인 방법은 다음과 같습니다.













① MEXC 공식 홈페이지에 로그인 후 [자산] - [현물]을 클릭하세요.









② [손익 분석]을 클릭합니다.









③ 이 페이지에서는 계정 잔액, 누적 손익, 일일 손익, 자본 동향, 포트폴리오 등을 확인할 수 있습니다. 또한 7일간 손익, 30일간 손익 등과 같은 데이터도 확인할 수 있습니다.













① MEXC 공식 홈페이지에 로그인 후 [자산] - [선물]을 클릭하세요.









② [손익 분석]을 클릭합니다.









③ 총 선물 계정 자산, 누적 손익, 일별 손익, 자산 트렌드 등을 확인할 수 있는 페이지입니다. 또한 최근 7일 손익, 최근 30일 손익 등과 같은 데이터도 확인할 수 있습니다.

















① MEXC 앱 실행 후, [자산]을 누릅니다.









② [현물 계정]을 누릅니다.









③ [손익 분석]을 누릅니다.









④ 계정 자산, 누적 손익 비율, 일일 손익, 누적 손익 등의 데이터를 확인하세요.













① MEXC 앱 실행 후, [자산]을 누릅니다.









② [선물 계정]을 누릅니다.









③ [손익 분석]을 클릭합니다.









④ 총 계정 자산, 누적 손익, 일일 손익, 자산 트렌드 등 다양한 데이터를 확인하세요.







