자산 손익 확인 방법

2025년 7월 16일MEXC
현물/선물 자산의 손익(PNL)은 모든 거래자의 주요 관심사입니다. MEXC에서는 손익 분석 기능을 사용하여 개별 자산의 손익 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다. 자세한 확인 방법은 다음과 같습니다.

1. 웹


1.1 현물 자산 손익 확인하기


① MEXC 공식 홈페이지에 로그인 후 [자산] - [현물]을 클릭하세요.


② [손익 분석]을 클릭합니다.


③ 이 페이지에서는 계정 잔액, 누적 손익, 일일 손익, 자본 동향, 포트폴리오 등을 확인할 수 있습니다. 또한 7일간 손익, 30일간 손익 등과 같은 데이터도 확인할 수 있습니다.


1.2 선물 자산 손익 확인하기


① MEXC 공식 홈페이지에 로그인 후 [자산] - [선물]을 클릭하세요.


② [손익 분석]을 클릭합니다.


③ 총 선물 계정 자산, 누적 손익, 일별 손익, 자산 트렌드 등을 확인할 수 있는 페이지입니다. 또한 최근 7일 손익, 최근 30일 손익 등과 같은 데이터도 확인할 수 있습니다.


2. 앱


2.1 현물 자산 손익 확인하기


① MEXC 앱 실행 후, [자산]을 누릅니다.


② [현물 계정]을 누릅니다.


③ [손익 분석]을 누릅니다.


④ 계정 자산, 누적 손익 비율, 일일 손익, 누적 손익 등의 데이터를 확인하세요.


2.2 선물 자산 손익 확인하기


① MEXC 앱 실행 후, [자산]을 누릅니다.


② [선물 계정]을 누릅니다.


③ [손익 분석]을 클릭합니다.


④ 총 계정 자산, 누적 손익, 일일 손익, 자산 트렌드 등 다양한 데이터를 확인하세요.


면책 조항: 이 정보는 투자, 과세, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산을 매수, 매도 또는 보유하는 데 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해했는지 확인하고 투자할 때 주의를 기울이십시오. 플랫폼은 귀하의 투자 활동 선택에 대해 책임지지 않습니다.


