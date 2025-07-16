선물 포지션 규모를 계산하는 방법

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다
요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써
요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: "애플 vs
디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만
선물 거래에서 성공적인 포지션 진입은 절반에 불과합니다. 거래 성공의 핵심은 효과적으로 청산하는 것입니다. 즉, 장부에 변동 이익을 확정하여 실현 이익으로 전환하는 것입니다. 많은 과열된 트레이더들이 최적의 청산 시점을 놓치고, 이로 인해 수익이 감소하거나 수익성 있는 거래가 손실로 이어지는 경우가 많습니다. MEXC는 트레이더들이 자신의 약점을 극복하고
레버리지의 작동 방식, 다양한 레버리지 수준을 사용하는 시기, 관련 리스크를 관리하는 방법을 이해하는 것은 모든 시장 참여자에게 필수적입니다. 이 글에서는 선물 레버리지의 기본 사항을 자세히 살펴보고 낮은 레버리지부터 최대 500배까지 전략적 사용 사례를 살펴봅니다. 트레이더가 보다 현명한 의사결정을 할 수 있도록 전문적인 관점을 제공하는 것을 목표로 합니
이런 경험 해보신 적 있으신가요? 선물 거래에서 시장 방향을 정확히 예측했는데 수익이 계속 줄어들거나, 잔액이 이상하게 줄어든 적이 있으신가요? 그 원인은 초보자들이 대부분 간과하는 부분, 바로 펀딩 비율일 수 있습니다.MEXC의 무기한 선물 거래에서 펀딩 비율은 경험이 부족한 트레이더들이 간과하기 쉬운 중요한 비용 변수입니다. 이 글에서는 펀딩 비율이 무
선물 거래는 현물 거래와 달리 "높은 레버리지, 높은 위험, 높은 수익"을 특징으로 하기 때문에 많은 트레이더가 찾고 있습니다. 하지만 선물 거래는 진입 장벽이 높고 손실을 보는 개인도 많습니다. 따라서 손실 가능성을 최소화하고 수익 달성 기회를 높이기 위해서는 선물 계약의 기본 자산에 대한 종합적인 이해와 해당 선물 계약에 대한 기본적 분석