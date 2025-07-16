선물 포지션 규모를 계산하는 방법

"포지션"은 금융 거래에서 흔히 사용되는 용어이며 상황에 따라 다른 의미를 갖습니다. 선물 계약 거래 시장에서 포지션이란 구체적으로 매수 또는 매도한 선물 계약의 수량을 의미합니다. 매수자가 롱 포지션을 취하는 것을 롱 포지션을 보유, 매도자가 숏 포지션을 취하는 것을 숏 포지션을 보유했다고 합니다. 포지션 규모를 계산하기 전에 롱 포지션과 숏 포지션의 개"포지션"은 금융 거래에서 흔히 사용되는 용어이며 상황에 따라 다른 의미를 갖습니다. 선물 계약 거래 시장에서 포지션이란 구체적으로 매수 또는 매도한 선물 계약의 수량을 의미합니다. 매수자가 롱 포지션을 취하는 것을 롱 포지션을 보유, 매도자가 숏 포지션을 취하는 것을 숏 포지션을 보유했다고 합니다. 포지션 규모를 계산하기 전에 롱 포지션과 숏 포지션의 개
"포지션"은 금융 거래에서 흔히 사용되는 용어이며 상황에 따라 다른 의미를 갖습니다. 선물 계약 거래 시장에서 포지션이란 구체적으로 매수 또는 매도한 선물 계약의 수량을 의미합니다. 매수자가 롱 포지션을 취하는 것을 롱 포지션을 보유, 매도자가 숏 포지션을 취하는 것을 숏 포지션을 보유했다고 합니다. 포지션 규모를 계산하기 전에 롱 포지션과 숏 포지션의 개념에 대한 기본적인 이해가 필요합니다.

1. 롱 포지션과 숏 포지션이 무엇인가요?


롱 포지션을 보유한다는 것은 거래자가 시장이 미래에 상승할 가능성이 있다고 믿는 상황을 의미합니다. 결과적으로 거래자는 롱 포지션으로 알려진 포지션(특정 수량의 선물 계약)을 구매하여 롱 포지션을 취합니다. 특정 가격에 매수한 후 거래자는 가격이 목표 수준까지 상승할 때까지 기다린 후 포지션을 매도하여 수익을 얻습니다.

반면에 숏 포지션을 보유하는 것은 거래자가 시장이 미래에 하락할 가능성이 있다고 믿을 때 발생합니다. 이 경우, 거래자는 숏 포지션으로 알려진 포지션(특정 수량의 선물 계약)을 매도하여 숏 포지션을 취합니다. 특정 가격에 매도한 후 거래자는 가격이 원하는 목표 수준까지 하락할 때까지 기다린 후 포지션을 다시 매수하여 수익을 실현합니다.

2. 리스크 관리란 무엇인가요?


리스크 관리에는 모든 거래에서 실패 가능성에 대비하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 롱 포지션을 보유한 후 시장이 갑자기 하락세를 보이면 청산 가격을 설정해야 합니다. 미리 결정된 가격으로 청산하는 것은 손실이 발생하더라도 리스크를 감수할 금액을 말하며, 이를 리스크 금액이라고 합니다. 손실 리스크를 감수하는 것은 리스크를 최소화하고 계정이 감당할 수 있는 것보다 더 많은 손실을 입지 않도록 방지하는 데 필수적입니다.

청산 가격 설정은 개인의 거래 원칙과 전략에 따라 달라지며, 개인마다 다를 수 있습니다. 이는 여러분의 거래 방법과 시장이 언제 큰 변화를 겪었는지에 대한 이해를 중심으로 진행되며, 손실을 줄이기 위해 청산하게 합니다. 청산 가격과 진입 가격의 차이와 진입 가격 간의 절대 비율을 스탑로스 레벨이라고 한다는 점에 유의해야 합니다.

거래 방법은 개인마다 다르지만 대부분의 거래자는 리스크 수준을 계정 잔액의 0.5%~2% 사이로 설정합니다. 이는 각 거래의 리스크 금액이 총 자본금의 0.5%~2% 사이로 설정된다는 의미입니다. 그렇게 함으로써 손실이 발생하더라도 회복이나 차익을 얻을 수 있는 기회가 있습니다.

전통적인 금융 거래 시장에서는 1% 투자 원칙이 일반적으로 채택되어 각 거래에 대해 최대 1%의 리스크를 허용합니다. 예를 들어, 여러분의 계정 규모가 $10,000인 경우, 거래당 $100의 리스크 금액을 감당할 수 있습니다.

3. 포지션 규모를 계산하는 방법


포지션 규모 계산 공식은 다음과 같습니다. 포지션 규모 = 리스크 금액 / 스탑로스 레벨,
여기서 리스크 금액 = 포지션 규모 * 리스크 레벨, 스탑로스 레벨 = |(진입 가격 - 청산 가격)| / 진입 가격.

계정에 $10,000가 있고 리스크 레벨이 1%라고 가정하면 리스크 금액은 $100입니다.
비트코인을 $26,000에 숏을 취하고 스탑로스 청산 가격을 $27,000로 설정한다고 가정해 보겠습니다. 이는 스탑로스 레벨 3.8%를 나타냅니다. 이 상황에서 포지션 규모는 $100 / 0.038 = $2,631입니다.
마찬가지로, 스탑로스 청산 가격이 $25,000이고 역시 3.8% 스탑로스 레벨에서 $26,000에 롱을 취한다면 포지션 규모는 여전히 $2,631입니다.

따라서 우리의 포지션 규모는 $2,631로 설정되어야 합니다. 비트코인 가격이 숏 스탑로스 가격 $27,000 또는 롱 스탑로스 가격 $25,000에 도달하면 $100의 손실이 발생합니다.

면책조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자를 권유하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 유의하시기 바랍니다. 저희 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.


