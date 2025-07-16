Fragmetric (FRAG): 솔라나의 모듈형 자산 관리 및 인프라 재구축

온체인 자산 관리와 리스테이킹 이 점점 더 탈중앙 금융 생태계의 핵심 축이 되어감에 따라, Fragmetric은 솔라나 네트워크에서 고도로 모듈화되고 구성 가능한 솔루션을 개척하고 있습니다. FRAG-22 자산 표준과 다중 자산 유동성 스테이킹 모델을 도입함으로써 Fragmetric은 통합된 스테이킹 경험과 효율적인 수익 분배 메커니즘을 제공하여 사용자와 개발자 모두에게 맞춤화된 자산 협업을 위한 보다 안전하고 유연한 인프라를 구축합니다.









Fragmetric은 솔라나 네트워크에 구축된 모듈식 자산 관리 프로토콜입니다. SOL과 주요 유동성 스테이킹 토큰(LST)을 포함한 다양한 유형의 스테이킹 자산에 대한 통합 유동성 처리, 보상 집계, 모듈식 거버넌스 지원을 제공하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 은 솔라나 네트워크에 구축된 모듈식 자산 관리 프로토콜입니다. SOL과 주요 유동성 스테이킹 토큰(LST)을 포함한 다양한 유형의 스테이킹 자산에 대한 통합 유동성 처리, 보상 집계, 모듈식 거버넌스 지원을 제공하는 것을 사명으로 삼고 있습니다.





이 프로토콜은 두 가지 핵심 구성 요소를 중심으로 합니다:





FRAG-22 표준: 솔라나 토큰 익스텐션에 기반한 자산 관리 프레임워크로, 다중 자산 매핑과 모듈식 제어를 가능하게 합니다.

Frag 자산(예: fragSOL, fragJTO): 사용자가 스테이킹 자산을 예치할 때 받는 대표 토큰입니다. 이 토큰은 유동적이고 구성 가능하며 자동화된 수익률 재분배를 지원합니다.





Fragmetric은 표준화된 자산 프레임워크와 자동화된 보상 모델을 통해 스테이킹의 자본 효율성을 개선하고, 운영 복잡성을 줄이며, DeFi의 차세대 자산 협업을 위한 기반 인프라를 제공하는 것을 목표로 합니다.









2.1 다양한 유형의 스테이킹 자산 지원





사용자는 SOL (네이티브 토큰)과 다양한 LST(JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO 등)를 포함한 다양한 자산을 Fragmetric에 입금할 수 있습니다.





입금 시 사용자는 자신의 스테이킹 포지션을 나타내는 해당 frag 자산(예: fragSOL)을 받게 됩니다. 이러한 frag 자산은 유동적이며 탈중앙 금융 프로토콜에서 트레이딩, 추가 스테이킹 또는 기타 수익 창출 활동에 사용할 수 있습니다.





2.2 다양한 수익원





frag 자산은 여러 수익원을 합산하여 보유자에게 복리 수익의 잠재력을 제공하며, 주로 다음에서 수익을 창출합니다:





PoS 검증자 보상: 기존 스테이킹 블록 보상

MEV(최대 추출 가능한 가치) 수익: 지토 네트워크를 통해 MEV 기회와 통합됩니다.

모듈형 네트워크 서비스 인센티브(AVS): 스위치보드(오라클) 및 핑 네트워크(노드 인프라)와 같은 탈중앙화 서비스 참여에 따른 보상입니다.





2.3 FRAG-22 모듈형 자산 표준





FRAG-22는 토큰 확장을 사용하여 구축된 솔라나에서 Fragmetric이 도입한 네이티브 자산 표준입니다. 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다:





통합 자산 표현: 다양한 스테이킹 자산을 frag 자산에 매핑하여 포트폴리오 관리 및 통합을 간소화합니다.

프로그래밍 가능한 제어 모듈: 전송 후크를 통해 전송, 보상, 매개변수를 동적으로 관리할 수 있습니다.

자동화된 보상 추적 및 분배: 기존 LST 보상 시스템의 불일치를 해결하여 정확성과 공정성 향상

DeFi에 쉽게 접근 가능: 표준화된 자산 모델로 DeFi 프로토콜 간 호환성 및 통합성 향상





2.4 보안 아키텍처 및 감사





Fragmetric의 모든 중요 구성 요소는 Certora와 Quantstamp의 감사와 공식 검증을 거쳤습니다. 여기에는 보상 분배 시스템, 컨트랙트 권한 제어, 모듈 간 자산 라우팅 인프라가 포함되며, 강력한 프로토콜 보안과 투명한 자산 관리를 보장합니다.









FRAG 는 Fragmetric 프로토콜의 기본 거버넌스 토큰으로, 일회성 배포 모델을 통해 총 10억 개의 토큰이 고정적으로 발행되며 추가 인플레이션은 계획되어 있지 않습니다. FRAG 토큰 보유자는 핵심 거버넌스 역할 외에도 FRAG를 스테이킹하여 프로토콜 제안과 투표에 참여할 수 있습니다. FRAG 토큰은 생태계 내에서 중요한 인센티브 기능도 수행합니다. FRAG를 스테이킹하면 에어드랍 점수(F 포인트)를 획득하고 보상 가중치를 높일 수 있습니다. 향후 FRAG는 모듈 개발자, 네트워크 참여자, 새로운 AVS(Active Validated Services)의 통합을 장려하는 데도 사용되어 토큰이 전체 시스템에서 가치와 조정의 중심 동인으로 자리매김할 것입니다. 토큰 할당 및 잠금 해제 개요는 다음과 같습니다:





카테고리 할당 베스팅 일정 핵심 기여자 20% 1년 클리프 + 2년 선형 베스팅 초기 투자자 22% 10% 초기 지급, 나머지는 1년 클리프 + 2년 베스팅 재단 13% 분기별 4년 선형 베스팅 커뮤니티 및 생태계 개발 30% 1/3 초기 지급, 나머지는 4년에 걸쳐 베스팅 에어드랍 15% 단계적 지급, 1번째 시즌에 1.8% 할당됨













Fragmetric의 첫 번째 에어드랍 이벤트(1번째 시즌)는 2025년 6월에 스냅샷을 찍고 7월 2일에 클레임이 시작되었습니다. 에어드랍은 fragSOL, fragJTO 등의 자산 보유자를 포함한 활발한 커뮤니티 멤버들에게 배포되었습니다. 이번 에어드랍은 FRAG 토큰의 초기 배포에서 중요한 이정표가 되었을 뿐만 아니라 광범위한 사용자 참여를 장려하고 커뮤니티 참여를 강화하며 탈중앙화된 거버넌스의 토대를 마련하는 것을 목표로 했습니다.





동시에 FRAG 토큰은 2025년 7월 1일에 MEXC를 포함한 여러 거래소에 공식적으로 상장되어 거래되었습니다. 초기 유통량은 약 2억 2천 2백만 토큰이었습니다. 프로토콜이 계속 발전하고 커뮤니티 참여가 심화됨에 따라 FRAG의 활용도는 기본 거버넌스와 스테이킹을 넘어 광범위한 생태계 인센티브와 프로토콜 간 협업으로 확장될 것으로 예상됩니다.













Fragmetric은 FRAG-22 표준 및 다중 자산 리스테이킹 모델을 통해 자산 효율성, 모듈식 거버넌스, 교차 수익률 통합을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 표준화되고 자동화된 메커니즘을 사용하여 자산 유동성과 복합 수익률 간의 균형을 맞추는 것이 혁신입니다. 앞으로 Fragmetric은 더 다양한 LST(유동성 스테이킹 토큰)와 AVS(검증 서비스)에 대한 지원을 확대하고, 더 광범위한 모듈식 개발자 네트워크와 통합하며, 전체 솔라나 및 멀티체인 생태계에 서비스를 제공하는 협업 자산 인프라를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.





기술 혁신과 실제 적용을 결합한 프로젝트인 Fragmetric은 스테이킹 금융 부문에서 명확한 구조적 이점과 장기적인 잠재력을 보여주며, 주목할 가치가 있습니다.





