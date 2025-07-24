계정 리스크 리뷰 가이드

귀하의 계정이 리스크 관리 시스템에 의해 표시되어 제한을 받은 경우, 아래의 지침에 따라 필요한 서류를 제출하고 리스크 관리 검토 절차를 완료하시기 바랍니다. 1. 리스크 관리 제한 제거 신청서 제출하기 1.1 신청서 제출 페이지 접속하기: MEXC 공식 홈페이지로 이동 → 지원 센터 클릭 → 계정 리스크 검토 선택→ 신청서 제출 포털로 이동 신청 버튼을 귀하의 계정이 리스크 관리 시스템에 의해 표시되어 제한을 받은 경우, 아래의 지침에 따라 필요한 서류를 제출하고 리스크 관리 검토 절차를 완료하시기 바랍니다. 1. 리스크 관리 제한 제거 신청서 제출하기 1.1 신청서 제출 페이지 접속하기: MEXC 공식 홈페이지로 이동 → 지원 센터 클릭 → 계정 리스크 검토 선택→ 신청서 제출 포털로 이동 신청 버튼을
2025년 7월 24일
귀하의 계정이 리스크 관리 시스템에 의해 표시되어 제한을 받은 경우, 아래의 지침에 따라 필요한 서류를 제출하고 리스크 관리 검토 절차를 완료하시기 바랍니다.

1. 리스크 관리 제한 제거 신청서 제출하기


1.1 신청서 제출 페이지 접속하기:


MEXC 공식 홈페이지로 이동 → 지원 센터 클릭 → 계정 리스크 검토 선택→ 신청서 제출 포털로 이동


신청 버튼을 클릭하면 시스템이 자동으로 업로드 페이지로 리디렉션되어 필요한 단계를 완료할 수 있습니다.


1.2 페이지의 안내에 따라 필요한 서류 업로드하기


계정의 보안을 유지하고 원활한 검토 절차를 위해 서류를 준비하고 업로드할 때 화면의 안내를 따르세요. 다음 사항도 염두에 두시기 바랍니다:
  • 제출된 모든 문서는 원본이어야 하며, 명확하고 가려진 부분이 없어야 합니다.
  • 지원되는 파일 형식 JPG, JPEG, PNG, PDF. 각 파일은 10MB를 초과하지 않아야 합니다.
  • 제출당 최대 9개의 파일만 업로드할 수 있습니다. 업로드 제한을 피하려면 필요한 모든 서류를 미리 준비하여 한 번에 제출하는 것이 좋습니다.
  • 시스템에서 자금 출처 증명을 업로드하라는 메시지가 표시되면 자금 출처 증명 관련 서류 요건을 참조하여 안내를 받으시기 바랍니다.

제출 과정에서 문제가 발생하면 언제든지 MEXC 온라인 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으세요.

2. 서류 검토 및 리스크 관리 분석 절차


서류를 제출하면 검토 절차가 시작됩니다. 검토 절차는 일반적으로 두 단계로 구성되지만, 구체적인 절차는 계정 상태에 따라 달라질 수 있습니다:

2.1 서류 검토 단계


검토는 일반적으로 영업일 기준 3일 정도 소요되지만 실제 처리 시간은 달라질 수 있습니다. 양해 부탁드립니다.

검토 결과는 플랫폼 내 메시지와 등록된 이메일을 통해 알려드립니다. 받은 편지함을 정기적으로 확인하거나 공식 웹사이트의 계정 리스크 검토 섹션을 방문하여 진행 상황을 추적하시기 바랍니다.

2.2 리스크 관리 분석 단계


각 계정은 고유하며, 리스크 관리 시스템은 다양한 요소를 기반으로 동적 평가를 수행하여 추가 분석이 필요한지 여부를 결정합니다. 경우에 따라 서류 검토를 통과한 후 시스템에서 보다 종합적인 평가를 위해 리스크 관리 분석을 시작합니다.

예상 분석 기간은 계정 리스크 검토 페이지에서 확인할 수 있습니다. 이 기간은 참고용으로만 제공되며 현재 시스템 예상 기간을 반영합니다.
  • 분석이 진행되는 동안 시스템에서 추가 서류를 요청할 수 있습니다. 화면 또는 이메일 알림에 주의를 기울이고 요청된 자료를 즉시 제출하시기 바랍니다.
  • 검토 및 리스크 관리 분석이 진행되는 동안 특정 계정 기능은 계속 제한될 수 있습니다. 이러한 제한은 수동으로 또는 일정보다 앞서 해제할 수 없습니다.
  • 중복된 자료를 제출하면 시스템 검증 절차가 중단되고 검토가 지연될 수 있으므로 중복 제출을 삼가시기 바랍니다.
  • 특별한 경우에는 업데이트된 시스템 평가에 따라 위험 상태가 동적으로 변경될 수 있습니다. 가장 정확한 정보는 계정에 표시된 실제 상태를 참조하시기 바랍니다.

3. 리스크 검토 완료 및 알림


계정의 리스크 검토가 완료되면 플랫폼 내 메시지와 등록된 이메일 주소로 알림이 전송됩니다. 계정의 최종 리스크 상태를 확인하려면 받은 편지함을 제때 확인하시기 바랍니다.

검토 결과 또는 계정 기능에 대해 궁금한 점이 있으면 공식 웹사이트를 통해 MEXC의 온라인 고객 서비스에 문의하시기 바랍니다. 이해와 성원에 감사드립니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

