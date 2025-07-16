이더리움의 간략한 개발 역사

모든 위대한 혁신은 문제 해결의 필요성에서 비롯되며, 비트코인과 이더리움도 마찬가지입니다. 초기 선구자 그룹은 비트코인 시스템의 기반이 되는 기술의 중요한 의미를 인식하고 단순한 결제와 송금을 넘어 디지털 화폐의 응용 분야를 탐구하고 확장하기 시작했습니다.





개발자에게는 두 가지 선택지가 주어졌습니다. 첫 번째 옵션은 비트코인 프로토콜을 기반으로 구축하는 것이었습니다. 하지만 비트코인 네트워크 자체에는 많은 한계가 있었습니다. 오늘날까지도 이 시스템은 상당히 유연하지 못했습니다. 제한된 변수와 트랜잭션 유형을 기반으로 다양한 영역에서 새로운 애플리케이션을 구축하는 것은 퍼블릭 블록체인의 장점을 충분히 활용하기 어려웠습니다.





두 번째 옵션은 비트코인과는 다른 새로운 블록체인 네트워크를 구축하는 것이었습니다. 라이트코인이나 도지코인의 경우처럼 코드 매개변수를 조정하는 것만큼 간단하지 않았습니다. 새로운 인프라, 즉 별도의 블록체인 네트워크를 처음부터 새로 만들어야 했습니다.









2013년 말, 암호화폐 커뮤니티에서 'V의 신'으로 유명한 비트코인 애호가 비탈릭 부테린은 이더리움 백서 를 발표했습니다. 얼마 지나지 않아 현재 폴카닷의 창립자인 개빈 우드가 이더리움의 공동 창립자로 합류했습니다.





이더리움의 창립자들은 다른 개발자들에게 안전하고 프로그래밍 가능한 환경을 제공하는 범용 컴퓨팅 플랫폼으로 이더리움을 구상했습니다. 개발자가 합의 알고리즘, P2P 네트워크, 기타 기본 프로토콜을 직접 구축할 필요가 없도록 하는 것이 목표였습니다. 대신 개발자는 이더리움 플랫폼에서 원하는 탈중앙화 애플리케이션을 직접 구축할 수 있었습니다.





이더리움의 창립 팀은 1년이 넘는 시간 동안 이더리움의 이론적 개념을 현실화하기 위해 노력했습니다. 2015년 7월 30일, 첫 번째 이더리움 블록이 성공적으로 채굴되어 이더리움의 공식 출시와 글로벌 컴퓨터가 되기 위한 여정의 시작을 알렸습니다.









비트코인의 등장은 중앙화된 신뢰 문제를 해결하기 위한 기술적 솔루션으로 간주되며, 특정 문제에 대한 구체적인 해결책을 제공합니다. 비트코인은 잘 발달된 탈중앙화된 금융 유통 및 결제 네트워크입니다.





반면 이더리움은 다양한 애플리케이션을 구축하기 위해 설계된 범용 블록체인입니다. 이더리움은 모든 개발자에게 안전하고 프로그래밍 가능한 개발 환경을 제공하여 저수준 개발과 관련된 작업량과 기술적 장벽을 줄여줍니다. 스마트 계약이라는 개념은 이더리움이 비트코인과 차별화되는 가장 중요한 요소입니다.









이더리움의 스마트 계약은 변경할 수 없는 Ethereum Virtual Machine (EVM)에서 결정론적 방식으로 실행되는 프로그램으로 이해할 수 있습니다. 스마트 계약이 성공적으로 배포되면 해당 코드는 수정할 수 없습니다.





스마트 계약은 트랜잭션에 의해 호출될 때만 실행됩니다. 스마트 계약을 호출하는 트랜잭션이 없는 경우, 스마트 계약은 대기 상태로 유지되며 "백그라운드 자동 실행"이 없습니다.





스마트 계약을 더 잘 이해하기 위해 스마트 계약을 ATM 기계로 생각할 수 있습니다. ATM 기계는 한 번 제조되면 그 기능을 변경할 수 없습니다. 은행 카드를 삽입하고 인출 명령을 입력할 때만 작동하기 시작합니다. 사용자 입력 없이 자동으로 작동하지 않습니다. 스마트 계약에 "스마트"라는 용어가 사용되기는 하지만, 인공 지능과 관련된 수준의 지능을 가지고 있지는 않습니다.









Ethereum Virtual Machine(EVM)은 이더리움 프로토콜과 특정 운영의 핵심입니다. 스마트 계약을 배포하고 실행하는 데 사용되는 계산 엔진입니다. 이더리움 생태계에서 개인 키와 관련된 사용자 제어 전송 트랜잭션을 제외한 거의 모든 상태 업데이트 작업은 EVM에 의해 실행됩니다.









우리가 스마트폰에서 자주 사용하는 소프트웨어 애플리케이션을 앱이라고 하고, 블록체인에 구축된 애플리케이션을 디앱이라고 합니다. "D"는 탈중앙화를 의미합니다.





기존의 중앙화된 아키텍처에 비해 디앱은 다음과 같은 장점이 있습니다:





코드 투명성: 오픈 소스 코드는 네트워크에서 공개적으로 사용할 수 있으며, 코드는 거짓말을 하지 않습니다. 누구나 코드를 검사할 수 있습니다. 하지만 이는 해커들에게도 기회를 제공합니다. 코드에 취약점이 있는 경우 상당한 양의 자산을 잃을 수 있습니다.





검열 방지: 디앱이 성공적으로 배포되면 어떠한 간섭도 받지 않고 운영됩니다. 네트워크에는 사용자가 트랜잭션을 제출하거나, 디앱을 배포하거나, 블록체인 상의 데이터에 액세스하는 것을 막을 수 있는 주체가 존재하지 않습니다.





개인정보 보호: 사용자는 디앱을 배포하거나 디앱과 상호작용하기 위해 실제 신원을 사용할 필요가 없습니다.





데이터 무결성: 암호화 기본 요소를 사용하기 때문에 블록체인에 저장된 데이터는 변경할 수 없습니다. 악의적인 의도를 가진 사람은 이미 확인된 거래나 기타 데이터를 위조할 수 없습니다.









이더리움의 초기 개발은 네 가지 주요 단계로 나뉘었습니다: Frontier, Homestead, Metropolis, Serenity입니다. 현재 이더리움은 합의 알고리즘이 작업 증명(PoW)에서 Proof of Stake (PoS)으로 전환되는 마지막 단계에 접어들었습니다.





작년 파리에서 열린 이더리움 콘퍼런스에서 비탈릭 부테린은 이더리움 개발자들이 5가지 장기 단계를 거치게 될 것이라고 발표했습니다: Merge, Surge, Verge, Purge, Splurge입니다.





첫 번째 단계인 합병은 이미 완료되었으며, 올해 4월 중순 상하이에서 이더리움 메인넷이 비콘 체인에 합병되고 업그레이드가 진행 중입니다. 이제 검증자가 스테이킹한 이더를 출금할 수 있습니다. 이 다섯 가지 주요 단계가 완료되면 이더리움은 초당 100,000개의 트랜잭션 처리량(TPS)을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 블록체인 기술의 광범위한 상업적 사용을 위한 토대가 될 것입니다.









이더리움의 발전에는 어려움이 없지 않았습니다. 오늘날에도 DAO 사건의 경우 하드포크를 실행하기로 한 결정은 여전히 논의할 가치가 있는 주제입니다.





DAO는 이더리움의 토큰 실험에서 가장 초기에 진행된 프로젝트 중 하나였습니다. 참가자들은 이더리움을 DAO 토큰으로 교환한 다음 자금이 필요한 프로젝트에 투표해야 했습니다. 수익을 얻은 후에는 DAO 토큰을 다시 ETH로 교환할 수 있었습니다.





발생한 손실에 대응하기 위해 이더리움 커뮤니티는 자산의 보안을 보호하고 도난당한 자금을 회수하기 위해 하드포크를 선택했습니다. 그러나 생태계 내 일부 세력은 이러한 조치가 블록체인의 불변성 원칙에 위배된다고 판단하여 오리지널 체인에 대한 작업을 계속했습니다. 오리지널 체인은 현재 Ethereum Classic(ETC)으로 알려져 있으며, 하드포크로 인해 생성된 새로운 체인은 우리가 알고 있는 현재의 이더리움입니다.









올해는 이더리움이 탄생한 지 10주년이 되는 해로, 이더리움은 세계 컴퓨터 및 퍼블릭 블록체인의 왕으로 자리매김했습니다. 이더리움의 10년 여정을 되돌아보면, 이더리움은 블록체인 2.0 시대로 우리를 이끌었으며 계속해서 산업 발전과 진화의 최전선에 서 있습니다.



