ynETH MAX (YNETHX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ynETH MAX (YNETHX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
ynETH MAX (YNETHX) туралы ақпарат

ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.

Ресми веб-сайт:
https://yieldnest.finance
Whitepaper:
https://docs.yieldnest.finance/

ynETH MAX (YNETHX) токеномикасы мен бағасын талдау

ynETH MAX (YNETHX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 37.28M
$ 37.28M$ 37.28M
Жалпы қамтуы:
$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K
Айналымдағы қамту:
$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 37.28M
$ 37.28M$ 37.28M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 5,182.23
$ 5,182.23$ 5,182.23
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 1,029.64
$ 1,029.64$ 1,029.64
Қазіргі баға:
$ 4,509.54
$ 4,509.54$ 4,509.54

ynETH MAX (YNETHX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ynETH MAX (YNETHX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын YNETHX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша YNETHX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз YNETHX токеномикасын түсінген болсаңыз, YNETHX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.