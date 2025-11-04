БиржаDEX+
stabble ағымдағы бағасы: 0.0057024 USD. Нақты уақыттағы STB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STB туралы толығырақ

STB Баға туралы ақпарат

STB деген не

STB Whitepaper

STB Ресми веб-сайт

STB Токеномикасы

STB Баға болжамы

stabble Логотип

stabble Баға (STB)

Листингтен жойылды

1 STB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0057024
$0.0057024$0.0057024
-7.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
stabble (STB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
stabble (STB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00570286
$ 0.00570286$ 0.00570286
24 сағаттық төмен
$ 0.0061736
$ 0.0061736$ 0.0061736
24 сағаттық жоғары

$ 0.00570286
$ 0.00570286$ 0.00570286

$ 0.0061736
$ 0.0061736$ 0.0061736

$ 0.04127941
$ 0.04127941$ 0.04127941

$ 0.00301014
$ 0.00301014$ 0.00301014

-0.03%

-7.55%

-13.50%

-13.50%

stabble (STB) нақты уақыттағы баға $0.0057024. Соңғы 24 сағат ішінде STB мен $ 0.00570286 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0061736 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04127941, ал ең төменгісі — $ 0.00301014.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STB соңғы бір сағатта -0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.55%, ал соңғы 7 күнде -13.50% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

stabble (STB) Нарықтық ақпарат

$ 564.78K
$ 564.78K$ 564.78K

--
----

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

98.80M
98.80M 98.80M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

stabble нарықтық капитализациясы $ 564.78K, тәуліктік сауда көлемі --. STB айналымдағы мөлшері 98.80M, жалпы мөлшері 500000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.86M.

stabble (STB) Баға тарихы USD

Бүгін, stabble - USD баға өзгерісі $ -0.000466243673927485 болды.
Соңғы 30 күнде stabble - USD баға өзгерісі $ -0.0013583225 болды.
Соңғы 60 күнде stabble - USD баға өзгерісі $ +0.0046549677 болды.
Соңғы 90 күнде stabble - USD баға өзгерісі $ -0.0021924310125685 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000466243673927485-7.55%
30 күн$ -0.0013583225-23.82%
60 күн$ +0.0046549677+81.63%
90 күн$ -0.0021924310125685-27.77%

stabble (STB) деген не

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These innovative features provide LPs with expanded yield farming opportunities and hedging tools.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

stabble (STB) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

stabble Баға болжамы (USD)

stabble (STB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін stabble (STB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: stabble.

Қазір stabble баға болжамын тексеріңіз!

STB - жергілікті валюталарға

stabble (STB) токеномикасы

stabble (STB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: stabble (STB) туралы басқа сұрақтар

stabble (STB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STB бағасы — 0.0057024 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0057024. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
stabble үшін нарықтық капитализация қандай?
STB үшін нарықтық капитализация: $ 564.78K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STB айналымдағы ұсынысы: 98.80M USD.
STB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04127941 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STB бағасы қандай болды?
STB 0.00301014 USD ATL бағасына жетті.
STB үшін сауда көлемі қандай?
STB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STB өседі ме?
STB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STB баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

