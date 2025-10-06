SKX бағасы(SKX)
SKX (SKX) нақты уақыттағы баға $ 0.40926. Соңғы 24 сағат ішінде SKX мен $ 0.4 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.50128 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SKX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.9071059942900916, ал ең төменгісі — $ 0.012645799433479828.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SKX соңғы бір сағатта +1.27% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.27%, ал соңғы 7 күнде -42.50% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
SKX нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 75.84K. SKX айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 100000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 40.93M.
SKX Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.0626182
|-13.27%
|30 күн
|$ -0.10073
|-19.76%
|60 күн
|$ +0.39085
|+2,123.03%
|90 күн
|$ +0.38484
|+1,575.92%
Бүгін SKX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0626182 (-13.27%) өзгерісін тіркеді.
Соңғы 30 күнде баға $ -0.10073 (-19.76%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.
Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SKX $ +0.39085 (+2,123.03%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.
Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.38484 (+1,575.92%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.
SKX (SKX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?
SKX Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен SKX инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.
Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SKX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін SKX біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.
Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің SKX сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.
SKX (SKX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SKX (SKX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SKX.
Қазір SKX баға болжамын тексеріңіз!
SKX (SKX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SKX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
SKX қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы SKX оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.
SKX тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
