SKX ағымдағы бағасы: 0.40926 USD. Нақты уақыттағы SKX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SKX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!SKX ағымдағы бағасы: 0.40926 USD. Нақты уақыттағы SKX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SKX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SKX туралы толығырақ

SKX Баға туралы ақпарат

SKX Whitepaper

SKX Ресми веб-сайт

SKX Токеномикасы

SKX Баға болжамы

SKX Тарих

SKX Сатып алу нұсқаулығы

SKX фиатқа айырбастау

SKX Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

SKX Логотип

SKX бағасы(SKX)

1 SKX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.40926
$0.40926$0.40926
-13.27%1D
USD
SKX (SKX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-20 23:51:31 (UTC+8)

SKX (SKX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
24 сағаттық төмен
$ 0.50128
$ 0.50128$ 0.50128
24 сағаттық жоғары

$ 0.4
$ 0.4$ 0.4

$ 0.50128
$ 0.50128$ 0.50128

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

+1.27%

-13.27%

-42.50%

-42.50%

SKX (SKX) нақты уақыттағы баға $ 0.40926. Соңғы 24 сағат ішінде SKX мен $ 0.4 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.50128 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SKX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.9071059942900916, ал ең төменгісі — $ 0.012645799433479828.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SKX соңғы бір сағатта +1.27% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.27%, ал соңғы 7 күнде -42.50% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SKX (SKX) Нарықтық ақпарат

No.3749

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 75.84K
$ 75.84K$ 75.84K

$ 40.93M
$ 40.93M$ 40.93M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

SKX нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 75.84K. SKX айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 100000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 40.93M.

SKX (SKX) Баға тарихы USD

SKX Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0626182-13.27%
30 күн$ -0.10073-19.76%
60 күн$ +0.39085+2,123.03%
90 күн$ +0.38484+1,575.92%
Бүгінгі SKX бағасының өзгеруі

Бүгін SKX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0626182 (-13.27%) өзгерісін тіркеді.

SKX 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.10073 (-19.76%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

SKX 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SKX $ +0.39085 (+2,123.03%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

SKX 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.38484 (+1,575.92%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

SKX (SKX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

SKX Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

SKX (SKX) деген не

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен SKX инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SKX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін SKX біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің SKX сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

SKX Баға болжамы (USD)

SKX (SKX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SKX (SKX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SKX.

Қазір SKX баға болжамын тексеріңіз!

SKX (SKX) токеномикасы

SKX (SKX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SKX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады SKX (SKX)

SKX қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы SKX оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SKX - жергілікті валюталарға

1 SKX(SKX)-ден VND-ге
10,769.6769
1 SKX(SKX)-ден AUD-ге
A$0.6261678
1 SKX(SKX)-ден GBP-ге
0.3028524
1 SKX(SKX)-ден EUR-ге
0.347871
1 SKX(SKX)-ден USD-ге
$0.40926
1 SKX(SKX)-ден MYR-ге
RM1.7270772
1 SKX(SKX)-ден TRY-ге
17.168457
1 SKX(SKX)-ден JPY-ге
¥61.389
1 SKX(SKX)-ден ARS-ге
ARS$596.5864872
1 SKX(SKX)-ден RUB-ге
33.0845784
1 SKX(SKX)-ден INR-ге
35.953491
1 SKX(SKX)-ден IDR-ге
Rp6,820.9972716
1 SKX(SKX)-ден PHP-ге
23.798469
1 SKX(SKX)-ден EGP-ге
￡E.19.4357574
1 SKX(SKX)-ден BRL-ге
R$2.1936336
1 SKX(SKX)-ден CAD-ге
C$0.572964
1 SKX(SKX)-ден BDT-ге
49.888794
1 SKX(SKX)-ден NGN-ге
600.9655692
1 SKX(SKX)-ден COP-ге
$1,580.15286
1 SKX(SKX)-ден ZAR-ге
R.7.0515498
1 SKX(SKX)-ден UAH-ге
17.086605
1 SKX(SKX)-ден TZS-ге
T.Sh.1,008.027843
1 SKX(SKX)-ден VES-ге
Bs83.07978
1 SKX(SKX)-ден CLP-ге
$389.20626
1 SKX(SKX)-ден PKR-ге
Rs115.8042096
1 SKX(SKX)-ден KZT-ге
220.2678246
1 SKX(SKX)-ден THB-ге
฿13.3295982
1 SKX(SKX)-ден TWD-ге
NT$12.5069856
1 SKX(SKX)-ден AED-ге
د.إ1.5019842
1 SKX(SKX)-ден CHF-ге
Fr0.3233154
1 SKX(SKX)-ден HKD-ге
HK$3.1758576
1 SKX(SKX)-ден AMD-ге
֏156.562413
1 SKX(SKX)-ден MAD-ге
.د.م3.7570068
1 SKX(SKX)-ден MXN-ге
$7.5262914
1 SKX(SKX)-ден SAR-ге
ريال1.534725
1 SKX(SKX)-ден ETB-ге
Br61.3849074
1 SKX(SKX)-ден KES-ге
KSh52.8518364
1 SKX(SKX)-ден JOD-ге
د.أ0.29016534
1 SKX(SKX)-ден PLN-ге
1.4856138
1 SKX(SKX)-ден RON-ге
лв1.7843736
1 SKX(SKX)-ден SEK-ге
kr3.847044
1 SKX(SKX)-ден BGN-ге
лв0.6834642
1 SKX(SKX)-ден HUF-ге
Ft136.3285986
1 SKX(SKX)-ден CZK-ге
8.5207932
1 SKX(SKX)-ден KWD-ге
د.ك0.1248243
1 SKX(SKX)-ден ILS-ге
1.3423728
1 SKX(SKX)-ден BOB-ге
Bs2.823894
1 SKX(SKX)-ден AZN-ге
0.695742
1 SKX(SKX)-ден TJS-ге
SM3.765192
1 SKX(SKX)-ден GEL-ге
1.105002
1 SKX(SKX)-ден AOA-ге
Kz373.0691382
1 SKX(SKX)-ден BHD-ге
.د.ب0.15388176
1 SKX(SKX)-ден BMD-ге
$0.40926
1 SKX(SKX)-ден DKK-ге
kr2.619264
1 SKX(SKX)-ден HNL-ге
L10.7512602
1 SKX(SKX)-ден MUR-ге
18.4289778
1 SKX(SKX)-ден NAD-ге
$7.1497722
1 SKX(SKX)-ден NOK-ге
kr4.1048778
1 SKX(SKX)-ден NZD-ге
$0.7080198
1 SKX(SKX)-ден PAB-ге
B/.0.40926
1 SKX(SKX)-ден PGK-ге
K1.7434476
1 SKX(SKX)-ден QAR-ге
ر.ق1.4897064
1 SKX(SKX)-ден RSD-ге
дин.41.1224448
1 SKX(SKX)-ден UZS-ге
soʻm4,990.9748112
1 SKX(SKX)-ден ALL-ге
L33.9603948
1 SKX(SKX)-ден ANG-ге
ƒ0.7325754
1 SKX(SKX)-ден AWG-ге
ƒ0.736668
1 SKX(SKX)-ден BBD-ге
$0.81852
1 SKX(SKX)-ден BAM-ге
KM0.6834642
1 SKX(SKX)-ден BIF-ге
Fr1,206.90774
1 SKX(SKX)-ден BND-ге
$0.5279454
1 SKX(SKX)-ден BSD-ге
$0.40926
1 SKX(SKX)-ден JMD-ге
$65.931786
1 SKX(SKX)-ден KHR-ге
1,650.238635
1 SKX(SKX)-ден KMF-ге
Fr172.70772
1 SKX(SKX)-ден LAK-ге
8,896.9563438
1 SKX(SKX)-ден LKR-ге
රු123.9402984
1 SKX(SKX)-ден MDL-ге
L6.916494
1 SKX(SKX)-ден MGA-ге
Ar1,827.0512328
1 SKX(SKX)-ден MOP-ге
P3.27408
1 SKX(SKX)-ден MVR-ге
6.261678
1 SKX(SKX)-ден MWK-ге
MK710.5203786
1 SKX(SKX)-ден MZN-ге
MT26.1558066
1 SKX(SKX)-ден NPR-ге
रु57.5337708
1 SKX(SKX)-ден PYG-ге
2,902.47192
1 SKX(SKX)-ден RWF-ге
Fr593.83626
1 SKX(SKX)-ден SBD-ге
$3.3682098
1 SKX(SKX)-ден SCR-ге
5.893344
1 SKX(SKX)-ден SRD-ге
$16.1575848
1 SKX(SKX)-ден SVC-ге
$3.581025
1 SKX(SKX)-ден SZL-ге
L7.1456796
1 SKX(SKX)-ден TMT-ге
m1.43241
1 SKX(SKX)-ден TND-ге
د.ت1.19831328
1 SKX(SKX)-ден TTD-ге
$2.7747828
1 SKX(SKX)-ден UGX-ге
Sh1,420.95072
1 SKX(SKX)-ден XAF-ге
Fr230.00412
1 SKX(SKX)-ден XCD-ге
$1.105002
1 SKX(SKX)-ден XOF-ге
Fr230.00412
1 SKX(SKX)-ден XPF-ге
Fr41.74452
1 SKX(SKX)-ден BWP-ге
P5.8237698
1 SKX(SKX)-ден BZD-ге
$0.8226126
1 SKX(SKX)-ден CVE-ге
$38.7241812
1 SKX(SKX)-ден DJF-ге
Fr72.84828
1 SKX(SKX)-ден DOP-ге
$25.947084
1 SKX(SKX)-ден DZD-ге
د.ج53.265189
1 SKX(SKX)-ден FJD-ге
$0.9372054
1 SKX(SKX)-ден GNF-ге
Fr3,558.5157
1 SKX(SKX)-ден GTQ-ге
Q3.130839
1 SKX(SKX)-ден GYD-ге
$85.617192
1 SKX(SKX)-ден ISK-ге
kr49.52046

SKX Ресурс

SKX тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми SKX веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: SKX туралы басқа сұрақтар

SKX (SKX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SKX бағасы — 0.40926 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SKX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SKX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.40926. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SKX үшін нарықтық капитализация қандай?
SKX үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SKX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SKX айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
SKX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SKX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.9071059942900916 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SKX бағасы қандай болды?
SKX 0.012645799433479828 USD ATL бағасына жетті.
SKX үшін сауда көлемі қандай?
SKX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 75.84K USD.
Биыл SKX өседі ме?
SKX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SKX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-20 23:51:31 (UTC+8)

SKX (SKX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-20 18:31:42Сала жаңартулары
Total cryptocurrency market cap rebounds to $3.868 trillion, with a 24-hour increase of 3.7%
10-20 11:16:23Сала жаңартулары
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
10-19 17:50:26Сала жаңартулары
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
10-19 14:26:41Сала жаңартулары
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
10-19 04:16:21Сала жаңартулары
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
10-18 16:36:53Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

SKX-ден USD-ге калькуляторы

Сома

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0.40926 USD

SKX-мен саудалаңыз

SKX/USDT
$0.40926
$0.40926$0.40926
-13.27%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы