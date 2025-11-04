БиржаDEX+
Shack Token ағымдағы бағасы: 0.02905045 USD. Нақты уақыттағы SHACK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SHACK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Shack Token Баға (SHACK)

1 SHACK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02915307
$0.02915307$0.02915307
+4.90%1D
Shack Token (SHACK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:34:33 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02775166
$ 0.02775166$ 0.02775166
24 сағаттық төмен
$ 0.03140056
$ 0.03140056$ 0.03140056
24 сағаттық жоғары

$ 0.02775166
$ 0.02775166$ 0.02775166

$ 0.03140056
$ 0.03140056$ 0.03140056

$ 0.03140056
$ 0.03140056$ 0.03140056

$ 0.00495461
$ 0.00495461$ 0.00495461

+1.16%

+4.68%

+3.25%

+3.25%

Shack Token (SHACK) нақты уақыттағы баға $0.02905045. Соңғы 24 сағат ішінде SHACK мен $ 0.02775166 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03140056 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SHACK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03140056, ал ең төменгісі — $ 0.00495461.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SHACK соңғы бір сағатта +1.16% өзгерді, 24 сағат ішінде +4.68%, ал соңғы 7 күнде +3.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Shack Token (SHACK) Нарықтық ақпарат

$ 11.61M
$ 11.61M$ 11.61M

--
----

$ 29.12M
$ 29.12M$ 29.12M

398.53M
398.53M 398.53M

999,993,997.83224
999,993,997.83224 999,993,997.83224

Shack Token нарықтық капитализациясы $ 11.61M, тәуліктік сауда көлемі --. SHACK айналымдағы мөлшері 398.53M, жалпы мөлшері 999993997.83224. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 29.12M.

Shack Token (SHACK) Баға тарихы USD

Бүгін, Shack Token - USD баға өзгерісі $ +0.00129879 болды.
Соңғы 30 күнде Shack Token - USD баға өзгерісі $ +0.0127765360 болды.
Соңғы 60 күнде Shack Token - USD баға өзгерісі $ +0.1114137455 болды.
Соңғы 90 күнде Shack Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00129879+4.68%
30 күн$ +0.0127765360+43.98%
60 күн$ +0.1114137455+383.52%
90 күн$ 0--

Shack Token (SHACK) деген не

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Shack Token (SHACK) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Shack Token Баға болжамы (USD)

Shack Token (SHACK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Shack Token (SHACK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Shack Token.

Қазір Shack Token баға болжамын тексеріңіз!

SHACK - жергілікті валюталарға

Shack Token (SHACK) токеномикасы

Shack Token (SHACK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SHACK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Shack Token (SHACK) туралы басқа сұрақтар

Shack Token (SHACK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SHACK бағасы — 0.02905045 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SHACK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SHACK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02905045. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Shack Token үшін нарықтық капитализация қандай?
SHACK үшін нарықтық капитализация: $ 11.61M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SHACK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SHACK айналымдағы ұсынысы: 398.53M USD.
SHACK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SHACK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03140056 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SHACK бағасы қандай болды?
SHACK 0.00495461 USD ATL бағасына жетті.
SHACK үшін сауда көлемі қандай?
SHACK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SHACK өседі ме?
SHACK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SHACK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:34:33 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

