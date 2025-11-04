Shack Token (SHACK) Баға болжамы (USD)

Shack Token үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта SHACK қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Shack Token бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Shack Token бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:23:44 (UTC+8)

Shack Token 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Shack Token (SHACK) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Shack Token 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.029253 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Shack Token (SHACK) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Shack Token 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.030716 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Shack Token (SHACK) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға SHACK $ 0.032251, ал өсу қарқыны 10.25%.

Shack Token (SHACK) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға SHACK $ 0.033864, ал өсу қарқыны 15.76%.

Shack Token (SHACK) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға SHACK $ 0.035557 және өсу қарқыны 21.55%.

Shack Token (SHACK) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға SHACK $ 0.037335 және өсу қарқыны 27.63%.

Shack Token (SHACK) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Shack Token бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.060815 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Shack Token (SHACK) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Shack Token бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.099062 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Shack Token бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.029253
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.029257
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.029281
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.029373
    0.41%
Бүгінгі Shack Token (SHACK) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі SHACK үшін болжанған баға: $0.029253. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Shack Token (SHACK) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын SHACK үшін баға туралы болжам: $0.029257. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Shack Token (SHACK) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, SHACK үшін баға туралы болжам $0.029281 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Shack Token (SHACK) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, SHACK үшін болжалды баға $0.029373 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Shack Token баға статистикасы

Сонымен қатар, SHACK айналымдағы ұсынысы 398.56M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 11.65M.

Shack Token Тарихи баға

Shack Token нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Shack Token ағымдағы бағасы — 0.029253 USD. Shack Token(SHACK) айналымдағы мөлшері — 398.56M SHACK. Бұл оған $11,650,685 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -4.88%
    $ -0.001501
    $ 0.030754
    $ 0.028226
  • 7 күн
    0.74%
    $ 0.000216
    $ 0.031341
    $ 0.019798
  • 30 күн
    47.57%
    $ 0.013916
    $ 0.031341
    $ 0.019798
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Shack Token токені $-0.001501 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -4.88% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Shack Token токені саудаланған ең жоғары баға $0.031341 және ең төмен баға $0.019798 болды. Ол 0.74% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд SHACK нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Shack Token токені 47.57% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.013916 көрсетеді. Бұл жақын арада SHACK бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Shack Token (SHACK) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Shack Token бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген SHACK токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Shack Token бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль SHACK токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Shack Token бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың SHACK болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін SHACK импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Shack Token болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

SHACK бағасын болжау неліктен маңызды?

SHACK Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

SHACK қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, SHACK жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда SHACK бағасы қандай болады?
Shack Token (SHACK) баға болжау құралына сәйкес, болжамды SHACK бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы SHACK қанша тұрады?
1 Shack Token (SHACK) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SHACK 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды SHACK бағасы қандай?
Shack Token (SHACK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 SHACK болады.
2028 жылы болжамды SHACK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Shack Token (SHACK) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды SHACK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Shack Token (SHACK) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы SHACK қанша тұрады?
1 Shack Token (SHACK) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SHACK 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған SHACK баға болжамы қандай?
Shack Token (SHACK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 SHACK болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.