Qace Dynamics Баға (QACE)
+0.11%
-13.45%
-31.25%
-31.25%
Qace Dynamics (QACE) нақты уақыттағы баға $0.01507502. Соңғы 24 сағат ішінде QACE мен $ 0.01470999 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01772984 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. QACE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.056435, ал ең төменгісі — $ 0.01470999.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, QACE соңғы бір сағатта +0.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.45%, ал соңғы 7 күнде -31.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Qace Dynamics нарықтық капитализациясы $ 15.10M, тәуліктік сауда көлемі --. QACE айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 15.10M.
Бүгін, Qace Dynamics - USD баға өзгерісі $ -0.00234284165344097 болды.
Соңғы 30 күнде Qace Dynamics - USD баға өзгерісі $ -0.0099968472 болды.
Соңғы 60 күнде Qace Dynamics - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Qace Dynamics - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.00234284165344097
|-13.45%
|30 күн
|$ -0.0099968472
|-66.31%
|60 күн
|$ 0
|--
|90 күн
|$ 0
|--
QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy
Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.
QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:
These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.
The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:
At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.
With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.
This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.
With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.
QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.
