Qace Dynamics ағымдағы бағасы: 0.01507502 USD. Нақты уақыттағы QACE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. QACE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

QACE туралы толығырақ

QACE Баға туралы ақпарат

QACE деген не

QACE Ресми веб-сайт

QACE Токеномикасы

QACE Баға болжамы

Qace Dynamics Логотип

Qace Dynamics Баға (QACE)

Листингтен жойылды

1 QACE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-13.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Qace Dynamics (QACE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:31:05 (UTC+8)

Qace Dynamics (QACE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01470999
24 сағаттық төмен
$ 0.01772984
24 сағаттық жоғары

$ 0.01470999
$ 0.01772984
$ 0.056435
$ 0.01470999
+0.11%

-13.45%

-31.25%

-31.25%

Qace Dynamics (QACE) нақты уақыттағы баға $0.01507502. Соңғы 24 сағат ішінде QACE мен $ 0.01470999 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01772984 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. QACE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.056435, ал ең төменгісі — $ 0.01470999.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, QACE соңғы бір сағатта +0.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.45%, ал соңғы 7 күнде -31.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Qace Dynamics (QACE) Нарықтық ақпарат

$ 15.10M
--
$ 15.10M
1.00B
1,000,000,000.0
Qace Dynamics нарықтық капитализациясы $ 15.10M, тәуліктік сауда көлемі --. QACE айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 15.10M.

Qace Dynamics (QACE) Баға тарихы USD

Бүгін, Qace Dynamics - USD баға өзгерісі $ -0.00234284165344097 болды.
Соңғы 30 күнде Qace Dynamics - USD баға өзгерісі $ -0.0099968472 болды.
Соңғы 60 күнде Qace Dynamics - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Qace Dynamics - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00234284165344097-13.45%
30 күн$ -0.0099968472-66.31%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Qace Dynamics (QACE) деген не

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Qace Dynamics (QACE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Qace Dynamics Баға болжамы (USD)

Qace Dynamics (QACE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Qace Dynamics (QACE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Qace Dynamics.

Қазір Qace Dynamics баға болжамын тексеріңіз!

QACE - жергілікті валюталарға

Qace Dynamics (QACE) токеномикасы

Qace Dynamics (QACE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. QACE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Qace Dynamics (QACE) туралы басқа сұрақтар

Qace Dynamics (QACE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі QACE бағасы — 0.01507502 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
QACE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
QACE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01507502. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Qace Dynamics үшін нарықтық капитализация қандай?
QACE үшін нарықтық капитализация: $ 15.10M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
QACE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
QACE айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
QACE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
QACE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.056435 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) QACE бағасы қандай болды?
QACE 0.01470999 USD ATL бағасына жетті.
QACE үшін сауда көлемі қандай?
QACE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл QACE өседі ме?
QACE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін QACE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:31:05 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

