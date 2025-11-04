Qace Dynamics (QACE) Баға болжамы (USD)

Qace Dynamics үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта QACE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Qace Dynamics бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Qace Dynamics бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:22:09 (UTC+8)

Qace Dynamics 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Qace Dynamics (QACE) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Qace Dynamics 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.014427 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Qace Dynamics (QACE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Qace Dynamics 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.015148 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Qace Dynamics (QACE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға QACE $ 0.015905, ал өсу қарқыны 10.25%.

Qace Dynamics (QACE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға QACE $ 0.016701, ал өсу қарқыны 15.76%.

Qace Dynamics (QACE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға QACE $ 0.017536 және өсу қарқыны 21.55%.

Qace Dynamics (QACE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға QACE $ 0.018413 және өсу қарқыны 27.63%.

Qace Dynamics (QACE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Qace Dynamics бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.029993 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Qace Dynamics (QACE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Qace Dynamics бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.048855 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.014427
    0.00%
  • 2026
    $ 0.015148
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015905
    10.25%
  • 2028
    $ 0.016701
    15.76%
  • 2029
    $ 0.017536
    21.55%
  • 2030
    $ 0.018413
    27.63%
  • 2031
    $ 0.019333
    34.01%
  • 2032
    $ 0.020300
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.021315
    47.75%
  • 2034
    $ 0.022381
    55.13%
  • 2035
    $ 0.023500
    62.89%
  • 2036
    $ 0.024675
    71.03%
  • 2037
    $ 0.025909
    79.59%
  • 2038
    $ 0.027204
    88.56%
  • 2039
    $ 0.028564
    97.99%
  • 2040
    $ 0.029993
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Qace Dynamics бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.014427
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.014429
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.014440
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.014486
    0.41%
Бүгінгі Qace Dynamics (QACE) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі QACE үшін болжанған баға: $0.014427. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Qace Dynamics (QACE) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын QACE үшін баға туралы болжам: $0.014429. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Qace Dynamics (QACE) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, QACE үшін баға туралы болжам $0.014440 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Qace Dynamics (QACE) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, QACE үшін болжалды баға $0.014486 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Qace Dynamics баға статистикасы

--
----

--

$ 14.41M
$ 14.41M$ 14.41M

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Соңғы QACE бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, QACE айналымдағы ұсынысы 1.00B және жалпы нарықтық капитализациясы $ 14.41M.

Qace Dynamics Тарихи баға

Qace Dynamics нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Qace Dynamics ағымдағы бағасы — 0.014427 USD. Qace Dynamics(QACE) айналымдағы мөлшері — 1.00B QACE. Бұл оған $14,414,834 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -17.38%
    $ -0.003035
    $ 0.017462
    $ 0.014220
  • 7 күн
    -33.76%
    $ -0.004871
    $ 0.044291
    $ 0.014257
  • 30 күн
    -68.99%
    $ -0.009953
    $ 0.044291
    $ 0.014257
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Qace Dynamics токені $-0.003035 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -17.38% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Qace Dynamics токені саудаланған ең жоғары баға $0.044291 және ең төмен баға $0.014257 болды. Ол -33.76% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд QACE нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Qace Dynamics токені -68.99% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.009953 көрсетеді. Бұл жақын арада QACE бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Qace Dynamics (QACE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Qace Dynamics бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген QACE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Qace Dynamics бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль QACE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Qace Dynamics бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың QACE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін QACE импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Qace Dynamics болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

QACE бағасын болжау неліктен маңызды?

QACE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

QACE қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, QACE жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда QACE бағасы қандай болады?
Qace Dynamics (QACE) баға болжау құралына сәйкес, болжамды QACE бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы QACE қанша тұрады?
1 Qace Dynamics (QACE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, QACE 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды QACE бағасы қандай?
Qace Dynamics (QACE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 QACE болады.
2028 жылы болжамды QACE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Qace Dynamics (QACE) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды QACE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Qace Dynamics (QACE) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы QACE қанша тұрады?
1 Qace Dynamics (QACE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, QACE 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған QACE баға болжамы қандай?
Qace Dynamics (QACE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 QACE болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:22:09 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.