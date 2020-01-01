PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) туралы ақпарат

Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional.

Ресми веб-сайт:
https://thepumpkintoken.org
Whitepaper:
https://thepumpkintoken.org/PumpkinWhitePaper1.pdf

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) токеномикасы мен бағасын талдау

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 427.30K
$ 427.30K$ 427.30K
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 427.30K
$ 427.30K$ 427.30K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PUMPKIN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PUMPKIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PUMPKIN токеномикасын түсінген болсаңыз, PUMPKIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PUMPKIN бағасының болжамы

PUMPKIN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PUMPKIN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.