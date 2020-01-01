Project Rocket (ROCKET) токеномикасы

Project Rocket (ROCKET) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Project Rocket (ROCKET) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Project Rocket (ROCKET) туралы ақпарат

GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.

Ресми веб-сайт:
https://projectrocketgme.com/

Project Rocket (ROCKET) токеномикасы мен бағасын талдау

Project Rocket (ROCKET) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 49.73K
$ 49.73K$ 49.73K
Жалпы қамтуы:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Айналымдағы қамту:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 49.73K
$ 49.73K$ 49.73K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Project Rocket (ROCKET) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Project Rocket (ROCKET) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ROCKET токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ROCKET токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ROCKET токеномикасын түсінген болсаңыз, ROCKET токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

ROCKET бағасының болжамы

ROCKET қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ROCKET бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.