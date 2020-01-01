Lux Token (LUX) токеномикасы
Lux Token (LUX) туралы ақпарат
Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces.
🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet.
🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment.
🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own.
🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.
Lux Token (LUX) токеномикасы мен бағасын талдау
Lux Token (LUX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Lux Token (LUX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Lux Token (LUX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LUX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LUX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LUX токеномикасын түсінген болсаңыз, LUX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.