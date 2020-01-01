KOLT ($KOLT) токеномикасы
KOLT ($KOLT) туралы ақпарат
What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler.
What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame
History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future.
What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community.
What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems
KOLT ($KOLT) токеномикасы мен бағасын талдау
KOLT ($KOLT) токеномикасы мен бағасын талдау
KOLT ($KOLT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
KOLT ($KOLT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын $KOLT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша $KOLT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз $KOLT токеномикасын түсінген болсаңыз, $KOLT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.