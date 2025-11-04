БиржаDEX+
HAiO ағымдағы бағасы: 0.01726703 USD. Нақты уақыттағы HAIO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HAIO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!HAiO ағымдағы бағасы: 0.01726703 USD. Нақты уақыттағы HAIO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HAIO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HAIO туралы толығырақ

HAIO Баға туралы ақпарат

HAIO деген не

HAIO Ресми веб-сайт

HAIO Токеномикасы

HAIO Баға болжамы

HAiO Логотип

HAiO Баға (HAIO)

1 HAIO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01726703
-8.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
HAiO (HAIO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:08:23 (UTC+8)

HAiO (HAIO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01697775
24 сағаттық төмен
$ 0.01929725
24 сағаттық жоғары

$ 0.01697775
$ 0.01929725
$ 0.04475526
$ 0.01697775
+1.47%

-8.42%

-7.46%

-7.46%

HAiO (HAIO) нақты уақыттағы баға $0.01726703. Соңғы 24 сағат ішінде HAIO мен $ 0.01697775 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01929725 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HAIO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04475526, ал ең төменгісі — $ 0.01697775.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HAIO соңғы бір сағатта +1.47% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.42%, ал соңғы 7 күнде -7.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

HAiO (HAIO) Нарықтық ақпарат

$ 5.05M
--
$ 17.24M
292.98M
999,987,376.5300331
HAiO нарықтық капитализациясы $ 5.05M, тәуліктік сауда көлемі --. HAIO айналымдағы мөлшері 292.98M, жалпы мөлшері 999987376.5300331. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 17.24M.

HAiO (HAIO) Баға тарихы USD

Бүгін, HAiO - USD баға өзгерісі $ -0.00158932318856786 болды.
Соңғы 30 күнде HAiO - USD баға өзгерісі $ -0.0045520397 болды.
Соңғы 60 күнде HAiO - USD баға өзгерісі $ -0.0059110431 болды.
Соңғы 90 күнде HAiO - USD баға өзгерісі $ -0.022833869045839994 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00158932318856786-8.42%
30 күн$ -0.0045520397-26.36%
60 күн$ -0.0059110431-34.23%
90 күн$ -0.022833869045839994-56.94%

HAiO (HAIO) деген не

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

HAiO (HAIO) Ресурс

Ресми веб-сайт

HAiO Баға болжамы (USD)

HAiO (HAIO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін HAiO (HAIO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: HAiO.

Қазір HAiO баға болжамын тексеріңіз!

HAIO - жергілікті валюталарға

HAiO (HAIO) токеномикасы

HAiO (HAIO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HAIO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: HAiO (HAIO) туралы басқа сұрақтар

HAiO (HAIO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HAIO бағасы — 0.01726703 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HAIO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HAIO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01726703. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
HAiO үшін нарықтық капитализация қандай?
HAIO үшін нарықтық капитализация: $ 5.05M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HAIO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HAIO айналымдағы ұсынысы: 292.98M USD.
HAIO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HAIO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04475526 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HAIO бағасы қандай болды?
HAIO 0.01697775 USD ATL бағасына жетті.
HAIO үшін сауда көлемі қандай?
HAIO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HAIO өседі ме?
HAIO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HAIO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:08:23 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

