Flo ағымдағы бағасы: 0.01440712 USD. Нақты уақыттағы FLO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FLO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FLO туралы толығырақ

FLO Баға туралы ақпарат

FLO деген не

FLO Ресми веб-сайт

FLO Токеномикасы

FLO Баға болжамы

Flo Логотип

Flo Баға (FLO)

Листингтен жойылды

1 FLO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01440712
-2.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Flo (FLO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:45:38 (UTC+8)

Flo (FLO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01438956
24 сағаттық төмен
$ 0.01496531
24 сағаттық жоғары

$ 0.01438956
$ 0.01496531
$ 0.232678
$ 0.01261021
--

-2.10%

-12.40%

-12.40%

Flo (FLO) нақты уақыттағы баға $0.01440712. Соңғы 24 сағат ішінде FLO мен $ 0.01438956 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01496531 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FLO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.232678, ал ең төменгісі — $ 0.01261021.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FLO соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -2.10%, ал соңғы 7 күнде -12.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Flo (FLO) Нарықтық ақпарат

$ 129.66K
--
$ 144.07K
9.00M
10,000,000.0
Flo нарықтық капитализациясы $ 129.66K, тәуліктік сауда көлемі --. FLO айналымдағы мөлшері 9.00M, жалпы мөлшері 10000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 144.07K.

Flo (FLO) Баға тарихы USD

Бүгін, Flo - USD баға өзгерісі $ -0.00030959459862392 болды.
Соңғы 30 күнде Flo - USD баға өзгерісі $ -0.0033119706 болды.
Соңғы 60 күнде Flo - USD баға өзгерісі $ -0.0109776851 болды.
Соңғы 90 күнде Flo - USD баға өзгерісі $ -0.0603952133007177 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00030959459862392-2.10%
30 күн$ -0.0033119706-22.98%
60 күн$ -0.0109776851-76.19%
90 күн$ -0.0603952133007177-80.73%

Flo (FLO) деген не

Flo lets you turn ideas into live products fast no coding needed. Create Web3 games, collectible platforms, DApps, and more with ease.

Our new freelance platform helps you find and hire designers, developers, and assistants right on Flo. Build, grow your team, and bring your project to life all in one place.

Everything on Flo is powered by our native token, $FLO. It’s one of the main currencies on the platform, unlocking discounts and exclusive benefits for users.

With $FLO, you can build, hire, and even advertise your projects across the Web3 platform — all while staying connected within the Flo ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Flo (FLO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Flo Баға болжамы (USD)

Flo (FLO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Flo (FLO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Flo.

Қазір Flo баға болжамын тексеріңіз!

FLO - жергілікті валюталарға

Flo (FLO) токеномикасы

Flo (FLO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FLO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Flo (FLO) туралы басқа сұрақтар

Flo (FLO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FLO бағасы — 0.01440712 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FLO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FLO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01440712. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Flo үшін нарықтық капитализация қандай?
FLO үшін нарықтық капитализация: $ 129.66K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FLO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FLO айналымдағы ұсынысы: 9.00M USD.
FLO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FLO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.232678 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FLO бағасы қандай болды?
FLO 0.01261021 USD ATL бағасына жетті.
FLO үшін сауда көлемі қандай?
FLO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FLO өседі ме?
FLO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FLO баға болжамын қарап көріңіз.
Flo (FLO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

