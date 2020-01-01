Finance Wizard (WIZARD) токеномикасы
Finance Wizard (WIZARD) туралы ақпарат
Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis.
Finance Wizard (WIZARD) токеномикасы мен бағасын талдау
Finance Wizard (WIZARD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Finance Wizard (WIZARD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Finance Wizard (WIZARD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WIZARD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WIZARD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WIZARD токеномикасын түсінген болсаңыз, WIZARD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
WIZARD бағасының болжамы
WIZARD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WIZARD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.