Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract.
Ethernity Cloud (ECLD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ethernity Cloud (ECLD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ECLD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ECLD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ECLD токеномикасын түсінген болсаңыз, ECLD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.