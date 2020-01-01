DEGA (DEGA) токеномикасы
What Is DEGA?
DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality.
DEGA's primary features include:
DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development.
DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem.
DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development.
Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications.
dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.
DEGA (DEGA) токеномикасы мен бағасын талдау
DEGA (DEGA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
DEGA (DEGA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
DEGA (DEGA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DEGA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DEGA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DEGA токеномикасын түсінген болсаңыз, DEGA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DEGA бағасының болжамы
DEGA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DEGA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.