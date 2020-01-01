Contango (TANGO) токеномикасы
Contango (TANGO) туралы ақпарат
What is Contango?
Contango lets you loop anything on-chain.
You can:
Create leveraged positions similar to perps, but with low funding.
Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH.
Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs.
Create delta neutral plays to farm funding rates.
Arbitrage rate differentials on stablecoins.
Farm rewards, airdrops, and points with leverage.
And much more! See all its use cases.
The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi.
Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets.
Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.
Contango (TANGO) токеномикасы мен бағасын талдау
Contango (TANGO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Contango (TANGO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Contango (TANGO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын TANGO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша TANGO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз TANGO токеномикасын түсінген болсаңыз, TANGO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
