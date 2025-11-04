БиржаDEX+
Charged Particles ағымдағы бағасы: 0.00121312 USD. Нақты уақыттағы IONX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IONX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IONX туралы толығырақ

IONX Баға туралы ақпарат

IONX деген не

IONX Ресми веб-сайт

IONX Токеномикасы

IONX Баға болжамы

Charged Particles Баға (IONX)

1 IONX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00121312
-2.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Charged Particles (IONX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:17:50 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00120399
24 сағаттық төмен
$ 0.00133212
24 сағаттық жоғары

$ 0.00120399
$ 0.00133212
$ 2.75
$ 0
-0.02%

-2.92%

+1.42%

+1.42%

Charged Particles (IONX) нақты уақыттағы баға $0.00121312. Соңғы 24 сағат ішінде IONX мен $ 0.00120399 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00133212 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IONX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.75, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IONX соңғы бір сағатта -0.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.92%, ал соңғы 7 күнде +1.42% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Charged Particles (IONX) Нарықтық ақпарат

$ 96.90K
--
$ 121.31K
79.88M
100,000,000.0
Charged Particles нарықтық капитализациясы $ 96.90K, тәуліктік сауда көлемі --. IONX айналымдағы мөлшері 79.88M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 121.31K.

Charged Particles (IONX) Баға тарихы USD

Бүгін, Charged Particles - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Charged Particles - USD баға өзгерісі $ -0.0001900393 болды.
Соңғы 60 күнде Charged Particles - USD баға өзгерісі $ -0.0002874920 болды.
Соңғы 90 күнде Charged Particles - USD баға өзгерісі $ -0.000116464555184828 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-2.92%
30 күн$ -0.0001900393-15.66%
60 күн$ -0.0002874920-23.69%
90 күн$ -0.000116464555184828-8.75%

Charged Particles (IONX) деген не

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Charged Particles (IONX) Ресурс

Ресми веб-сайт

Charged Particles Баға болжамы (USD)

Charged Particles (IONX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Charged Particles (IONX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Charged Particles.

Қазір Charged Particles баға болжамын тексеріңіз!

IONX - жергілікті валюталарға

Charged Particles (IONX) токеномикасы

Charged Particles (IONX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IONX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Charged Particles (IONX) туралы басқа сұрақтар

Charged Particles (IONX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IONX бағасы — 0.00121312 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IONX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IONX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00121312. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Charged Particles үшін нарықтық капитализация қандай?
IONX үшін нарықтық капитализация: $ 96.90K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IONX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IONX айналымдағы ұсынысы: 79.88M USD.
IONX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IONX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.75 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IONX бағасы қандай болды?
IONX 0 USD ATL бағасына жетті.
IONX үшін сауда көлемі қандай?
IONX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IONX өседі ме?
IONX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IONX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:17:50 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

